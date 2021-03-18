В Чувашии ребенок выжил после падения с 25 этажа на автомобиль

В Новочебоксарске 11-летний мальчик выжил, упав с 25 этажа здания на крышу кабины фургона "Газель".

Инцидент произошел около девяти утра 18 марта на улице Винокурова. Обстоятельства случившегося в настоящее время выясняют следователи. Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в городскую больницу, а затем переведен в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре Чувашии, по предварительной информации, семья ребенка является благополучной, на учете в органах профилактики не состояла. Проводимая следственными органами проверка взята под контроль.

- В ходе проверки будут установлены подробные обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка деятельности родителей, образовательного учреждения, где обучался ребенок. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, - добавили в надзорном ведомстве.