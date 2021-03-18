В каких регионах электронный утиль принимают в школах

Мордовия, Ивановская, Тульская и Московская области были признаны регионами, которым удалось наиболее эффективно выстроить систему раздельного сбора электронных отходов.

Например, в Ивановской области 85 образовательных учреждений вовлечено в сбор электронных отходов, а в Мордовии в прошлом году было собрано 600 тысяч тонн электронного лома, который потом пошел на переработку. Сегодня Минприроды и Министерство просвещения РФ наградили представителей этих субъектов РФ.

Напомним, с этого года, согласно распоряжению Правительства РФ от 25 июля 2017 года №1589-р, в нашей стране запрещено захоронение отходов электронного и электрического оборудования. По данным Фонда рационального природопользования, уже в 10 регионах, которые охватывают более 20 процентов населения, сформирована система раздельного сбора электронных отходов. Прежде всего, в рамках программы "Школа утилизации: электроника", которая позволяет организациям бесплатно утилизировать технику в соответствии с законодательством и безопасно для окружающей среды. То есть в этих субъектах РФ любое электронное оборудование можно принести и сдать в школу, которая работает в этой программе. Это можно выяснить, зайдя на сайт Фонда рационального природопользования. Там указаны все имеющиеся пункты приема.

Когда говорят об утилизации электронного оборудования, речь идет не только о батарейках, но и различных системах и устройствах, которые можно подключить к электросети. Это оргтехника, бытовая, компьютерная техника и телефония.

- Батарейки - это лишь маленький элемент большого зла, - пояснил "РГ" заместитель председателя Комитета по природопользованию и экологии ТПП Владимир Аленцин. - По разным оценкам на территории России ежегодно образуется от миллиона до полутора миллионов тонн электронного и электрического оборудования. Батареек около тысячи тонн. По данным ООН, на каждое домохозяйство приходится в среднем 7,5 килограммов электроники в мире. В России сбор и утилизация электронного и электрического оборудования изначально оценивалась на уровне 2-4 процентов. Для сравнения, в среднем в мире в переработку попадает около 17 процентов использованной электроники.

Исполнительный директор Фонда рационального природопользования Александра Кудзагова демонстрирует один из самых неординарных вариантов "второй жизни" электроники - трёхмерные картины из кнопок отслуживших клавиатур. Фото: Ольга Бухарова

До конца 2021 года вывозить электронный утиль на полигоны запрещено. Как быть? Куда выбрасывать, допустим, отслуживший свое электрический чайник? "Первое очевидное решение - это школа. У учеников есть родители, бабушки и дедушки. И мы сразу вовлекаем в систему утилизации значительный сегмент населения, который может легального избавиться от электронного оборудования. - считает Владимир Аленцин. - Следующий этап - это инициатива местных властей. Сейчас практически в каждом районе Московской, Тульской областей, республики Мордовия организуются места, куда люди могут принести свою старую технику. И это работает. И, в-третьих, создаем систему пунктов приема электрического оборудования".

К концу 2021 года к системе сбора и переработке электронного утиля, как сообщили в ТПП, должны быть подключены уже 14 регионов. Сбор мусора лишь часть проблемы. На территориях должны быть перерабатывающие и логистические возможности для этого, уверен Аленцин. И добавил, что приходится идти кустовым методом: Ульяновск берет на себя переработку электронного утиля из Татарстана, Самарской области; а в Мордовию привозят мусор из Пензы, Чувашии, Рязанской области.