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Рубрика: Происшествия

В Оренбуржье завели дело на мужчину, истязавшего сожительницу и ее детей

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Резонансный скандал, вспыхнувший в Оренбуржье вокруг публикации в социальных сетях видеоролика о 23-летней матери двоих детей, которая жаловалась на побои со стороны сожителя и бездействие полиции, получил продолжение. На домашнего дебошира, наконец, возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ "Истязание". Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

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Напомним, что в видеоролике, снятом оренбургским блогером, жительница Бугуруслана рассказала, что 34-летний сожитель жестоко избивает ее и детей, а два года назад довел до реанимации. По словам пострадавшей, она много раз пыталась уйти от домашнего дебошира, однако тот возвращал ее обратно, а в полиции на заявления не реагируют. Женщина воспитывает двоих малышей - шести и полутора лет.

Комментируя ситуацию, в УМВД пояснили, что в феврале молодая мама действительно дважды обращалась в полицию с заявлениями об избиении. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью, ее направляли на судебно-медицинские освидетельствования, однако пострадавшая не пожелала их пройти. Без результатов экспертизы уголовное дело правоохранители возбудить не могли.

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Очередной сигнал о домашнем насилии поступил 13 марта. История повторилась: молодая женщина вновь была направлена на освидетельствование, но не явилась на него. В итоге пострадавшую туда доставил участковый. Сожитель был задержан за употребление наркотиков. Сейчас Бугурусланским отделом полиции на мужчину возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в УМВД региона отметили, что полицейским пришлось несколько раз выезжать к матери потерпевшей: когда дочь находилась у нее, женщины также поругались и подрались. Итогом стало заявление об угрозе жизни и здоровью потерпевшей со стороны ее мамы.

Напомним, что проверку по фактам, изложенным в видеоролике, ведут прокуратура области и Следственный комитет по региону.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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