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18.03.2021 14:44

В Прикамье выбраны почти все дорожные подрядчики

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
На заседании правительства Пермского края обсудили вопрос о реализации в регионе национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД).
Фото: Администрация губернатора Пермского края Фото: Администрация губернатора Пермского края
Фото: Администрация губернатора Пермского края

В частности, речь шла о региональном проекте "Дорожная сеть", который создан специально для достижения в регионе целевых показателей нацпроекта, - сообщает пресс-служба губернатора.

За последнюю пятилетку финансирование ремонта, реконструкции и строительства дорог выросло почти втрое. В этом году на эти цели из всех источников финансирования направляется порядка 15,5 миллиарда рублей, из которых 2,4 миллиарда - средства нацпроекта. В ближайшие два года эти показатели будут увеличены.

- В вопросе строительства и ремонта дорог в Пермском крае необходимо уделять внимание не только качеству выполнения работ подрядными организациями, но и изменению подходов к строительным материалам. Важно решить проблему износа дорожного покрытия - нужно пересматривать требования к дорожному строительству, чтобы отремонтированные объекты дольше служили нашим автолюбителям, - сказал губернатор края Дмитрий Махонин.

Обновление транспортной инфраструктуры нацелено на повышение безопасности. Благодаря нацпроекту БКАД в прошлом году количество ДТП в Пермском крае снизилось почти на 20 процентов, а число погибших в авариях стало меньше на 18.

Нацпроект реализуется в регионе уже пятый год. За это время удалось привести в нормативное состояние более 270 дорожных объектов. Протяженность нового асфальта - более 500 километров. В рамках БКАД в Прикамье реализуется три региональных проекта: "Дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" и "Безопасность дорожного движения".

В рамках "Дорожной сети" на территории Пермской городской агломерации, куда входят региональные трассы, а также объекты Перми, Пермского муниципального района, Добрянского и Краснокамского городских округов, ежегодно идет строительство, реконструкция и ремонт автодорог. В 2020 году удалось реализовать планы по 55 объектам: привести в порядок 113 километров дорог, установить или модернизировать 17 светофоров, запустить в работу два комплекса фотовидеофиксации. По итогам дорожного сезона все целевые показатели нацпроекта были выполнены.

В этом году благодаря БКАД планируется привести в порядок 52 объекта общей протяженностью более 107 километров. Из них 98,8 будут отремонтированы, 8,8 - построены или реконструированы. Также в текущем году на дорогах установят 10 новых светофоров, еще пять модернизируют.

- Своевременный выбор подрядчика позволяет ему заранее подготовиться к дорожному сезону, который в наших климатических условиях строго ограничен по времени. Чем раньше мы поймем, что он недобросовестный, тем быстрее сможем выбрать новую подрядную организацию и реализовать планы строительства без ухудшения качества работ, - напомнил о необходимости соблюдения сроков контрактации проектов глава региона.

Из 52 по 41 объекту нацпроекта контракты с подрядными организациями, включая некоторые объекты экономии уже заключены. Еще по 11 дорогам аукционы планируется объявить до конца марта 2021 года.

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