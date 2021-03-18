Сотни многодетных семей в Самарской области, годами дожидавшихся бесплатных земельных участков под ИЖС, оказались владельцами соток, на которых нельзя построить ни дом, ни даже курятник.

Прошлым летом в поселке "Кириллинский" Красноярского района жизнь закипела. Многие осчастливленные многодетные самарцы начали подготовку к стройке. Бурили скважины, подводили электричество к наделам. Появились первые заборы и бытовки. А кто-то, как, например, семья Маменковых, уже даже залили фундамент, заказали проект будущего "гнездышка"...

Но в начале этого года их ждал сюрприз, точнее, кукиш. Когда первые семьи понесли в администрацию района уведомления о начале стройки, а также документы на регистрацию в МФЦ, выяснилось, что хозяева соток "получили землю с обременением в 30-километровой зоне от аэропорта и строить там ничего нельзя". Заботливо объяснили и причину отказа: мол, заботимся о вашем здоровье, уровень шума, загрязнений воздуха и электромагнитного излучения в этой так называемой седьмой охранной зоне слишком высок...

"Как же так?" - возмущается и стар и млад. - Уже потратились, вложились в коммуникации, проекты... а тут тебе вместо терема-разбитое корыто"... Многодетные родители в буквальном смысле остались ни с чем.

- Консультировались с юристами, нам пояснили, если в поселке строить не разрешат, то новую землю нам выдать не смогут, ведь по программе мы участки уже получили, - сокрушается Светлана Антонова.

Но и продать наделы с обременением вряд ли получится. Кому нужна земля, на которой можно бывать только наездами и платить налоги?

Но самое загадочное в этой истории другое. Еще в 2017 году в стране обновились правила установления при аэродромной территории. Были введены семь подзон - от взлетной полосы (первая) до радиуса в 30 километров от аэропорта (как раз седьмая зона). Но жизнь, как всегда в подобных случаях, оказалась богаче предписаний. Все эти годы шли споры, новые правила не учитывали уже имеющуюся застройку, в охранные зоны аэропортов попали не то чтобы отдельные поселки, а целые города.

Самарские чиновники об этой ситуации знали. И... продолжали многодетным семьям выдавать землю. На что они рассчитывали, понять трудно. Видимо, полагали, что воздушная проблема развеется как-нибудь сама.

Комментарий

Алексей Лескин, депутат Самарской Губернской Думы:

- По сути с многодетными семьями получилось как в миниатюре Райкина "Кто сшил костюм?". Вроде по частям хорош, а в целом носить неудобно. Теперь люди не могут там строиться, хотя многие уже потратились, залили фундамент, поставили заборы, кто-то даже кредит на стройку взял... И виноват в этой, я бы сказал, трагической ситуации межведомственный бардак, растянутый во времени. Новые правила установления при аэродромной территории в стране приняли еще в 2017 году, и все знали, чем это грозит. Тогда обещали состыковать Воздушный и Градостроительные кодексы. Но законодательство до сих пор не поправили, и схожие ситуации по земельным конфликтам вокруг аэропортов сегодня по всей стране. Но почему-то местные чиновники понадеялись на "спящую" норму, все равно нарезали свободные земли под ИЖС многодетным вблизи аэропорта. Ведь приаэродромные зоны согласовывались с областью.

Разве нельзя было предусмотреть такие очевидные вещи?

На мой взгляд, решить проблему сейчас можно двумя способами.

Либо изменить законодательство на федеральном уровне, сейчас разработан такой законопроект, который должен разрешить строительство и регистрацию недвижимости на приаэродромных территориях. Или же дать бесплатно самарским многодетным семьям землю в другом месте, но с обязательной компенсацией затрат семей на стройку и коммуникации.

Из опыта регионов

Андрей Еренков, руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области:

- В силу географии положения развитие Воронежа сильно ограничено. На западе мегаполис уперся в пойму Дона, на востоке сомкнулся с райцентром Новая Усмань. Южнее города расположена Нововоронежская АЭС, поэтому самое перспективное направление - северное. Но там... аэродром. И согласно новым правилам прилегающая к нему территория была разбита на семь зон, в которых устанавливаются различные ограничения.

Поэтому первый проект зонирования земель вокруг аэропорта, который был представлен в правительство Воронежской области в конце 2018 года, мы утверждть не стали, поскольку он накладывал существенные ограничения на уже имевшуюся застройку в левобережной части Воронежа и ряде муниципалитетов Рамонского района. А также препятствовал социально-экономическому развитию прилегающих к аэродрому территорий.

Для корректировки плана была создана рабочая группа, в нее вошли представители Роспотребнадзора, управляющей аэропортом компании "Авиасервис" и граничащих с ним муниципалитетов. Были проведены дополнительные замеры уровня шума при взлете и посадке самолетов, учтены пожелания застройщиков.

В итоге план приаэродромной территории аэропорта имени Петра I в Воронеже был доработан. Самые строгие ограничения приходились на седьмую зону. Именно ее сократили в шесть раз. Также смягчены требования к высотности застройки в третьей и четвертой зонах. Освободившиеся земли будут направлены под застройку.

Подготовил Антон Валагин