В Самарской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

В Красноярском районе Самарской области на трассе "М-5" столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате погибли три человека, в том числе ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария случилась сегодня в 04.20 утра на 1062 километре автодороги Самара - Уфа. Сейчас на месте ДТП сотрудники ГИБДД выясняются все обстоятельства происшествия.

По факту ДТП также началась проверка прокуратуры, на место выехал прокурор Красноярского района, сообщило ведомство.