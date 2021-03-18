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18.03.2021 19:42
Рубрика: Общество

Запустил "Спутник". Полет нормальный

Текст: Наталья Саванкова, Надежда Столярчук
Российская газета - Федеральный выпуск № 58(8409)
В сельской местности для доставки пожилых людей в пункты вакцинации привлекают мобильные бригады, работа которых организована в рамках нацпроекта "Демография".
Специальные мобильные бригады привозят пожилых людей на прививку, а потом развозят по домам. Фото: Сергей Михеев/РГ

"Запустил "Спутник". Полет нормальный, - шутит 65-летний Виктор Чугунов из Пензенской области. - Все очень четко организовано. Сделали укол, полчаса мы посидели и нас отправили по домам".

Фото: РИА Новости
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В Пензенской области при каждом прививочном пункте есть несколько мобильных бригад. Они выезжают в учреждения соцзащиты и в села. "У нас есть возможность транспортом, закупленным в рамках нацпроекта, организовать доставку людей старше 65 лет на вакцинацию и обратно", - пояснил министр здравоохранения области Александр Никишин.

Недавно прививки сделали постояльцам Сурского дома-интерната, адаптированного для инвалидов и маломобильных пожилых граждан. Вместе с ростом числа вакцинированных снижается число заболевших коронавирусом. Вернулся к плановой работе госпиталь для ветеранов войн, где еще недавно была "красная зона".

В Красноярском крае мобильные бригады соцработников оказывают помощь пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья из отдаленных сел и деревень. На комфортабельных, оснащенных всем необходимым микроавтобусах их доставляют на вакцинацию и обратно.

"В прививочной кампании задействован транспорт, полученный в рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", - сообщила министр соцполитики края Ирина Пастухова. В 2019 году в регион поступило 27 специализированных автомобилей, оснащенных устройствами для перевозки маломобильных и пожилых людей. Машины доставляют их в больницы и поликлиники для диспансеризации и медосмотров. На покупку авто из бюджета страны выделено 41,8 миллиона рублей.

Теперь их используют и для вакцинации. Как рассказали в министерстве соцполитики, районом-лидером по количеству привитых стал Енисейский район. Здесь мобильным бригадам приходилось пересекать Енисей по ледовой переправе.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Восточная Сибирь ПФО Пензенская область СФО Красноярский край Национальные проекты 2019-2024

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