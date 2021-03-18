В Ульяновской области выпал желтый снег из-за песчаной бури в Китае

Ульяновский гидрометцентр сообщает, что снег желтоватого или бежевого цвета был обнаружен наблюдательной сетью Ульяновской области в областном центре, а также в райцентрах Инза, Сурское, Базарный Сызган, Карсун, Вешкайма и село Канадей Николаевского района.

Пресс-служба регионального минприроды разместила на ведомственной страничке в соцсетях сообщение, что явление носит природный характер и никакой угрозы для экологии и населения не представляет.

Здесь же указывается, что специалисты Ульяновского ЦГМС провели анализ образцов снега на взвешенные вещества и кислотность (pH). И не обнаружили ничего особенного кроме песчаных примесей. Анализ проб воздуха на взвешенные вещества превышений санитарных норм также не выявил.

"Результаты анализа показали, что pH проб снега нехарактерного цвета находится в пределе от 7,0 до 7,3, т.е. является нейтральным. При фильтровании проб снега обнаружены частицы твердого характера - песчаные примеси. Снег жёлтого цвета относится к явлению природного характера и не представляет угрозы для экологии и населения" - говорится в сообщении.

"Аналогичная ситуация наблюдается в Самарской области. По предварительной информации областного Гидрометцентра, причиной окраса снега могут быть песчаные бури со стороны Китая", - сообщается на официальном сайте Минприроды Ульяновской области.

15 марта на столицу КНР обрушилась самая сильная песчаная буря за последнее десятилетие. Два пекинских аэропорта до полудня понедельника отменили около 400 авиарейсов.