Жительницу Самары осудили за истязание дочери, умершей от побоев отчима

В Самарской области местная жительница признана виновной в истязании своей малолетней дочери.

Как сообщает СК РФ по региону, суд приговорил женщину к лишению свободы на три года семь месяцев. Отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима.

Суд установил, что с октября 2018 года по июнь 2019 года мать систематически избивала свою двухлетнюю дочь.

Ранее сообщалось, что над ребенком издевался также отчим, а мать этому не препятствовала. Девочка скончалась в июне 2019 года, когда отчим избил ее. За убийство и истязание ребенка он был осужден на 19 лет с отбыванием в колонии строгого режима.