Александр Усс сообщил, на что Потанин выделит Норильску 150 миллиардов

Что за "киты" лягут в основание "Енисейской Сибири"? Какого технологического прорыва стоит ждать от будущей "Алюминиевой долины"? Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс. Говорили и о том, как, осваивая несметные недра региона, защитить ранимую природу.

Мегапроект "Енисейская Сибирь" обещает объединить потенциал Красноярья, Тувы и Хакасии. Появилась новая особая экономическая зона. Расскажите об этом, Александр Викторович.

Александр Усс: Для начала подчеркну: эти республики наряду с Красноярский краем - абсолютно самостоятельные субъекты Федерации. В то же время мы - дети одной реки, неудержимо стремящейся к океану.

Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" поддержал Владимир Владимирович Путин. Было издано соответствующее распоряжение правительства.

Идея проста: многие крупные начинания, реализуемые на красноярской земле, затрагивают и соседей. "Интергео", например, стартовав в Туве, в 2022 году переходит на территорию нашего края. Требуется единая система электроснабжения, дорога. Да и технологически по разным параметрам работы могут быть связаны.

В начале этого года составной частью стратегии стала "Красноярская технологическая долина". Базой этой особой экономической зоны, создание которой поддержало федеральное правительство, будет Красноярск. Новые производства появятся рядом с нашими алюминиевым и металлургическим заводами. А они неразрывно связаны с Саяногорским алюминиевым заводом в Хакасии.

Задача общая: углубленная переработка сырья в продукцию с добавленной стоимостью - прокат, профили, посуду, велосипеды. Кроме того, на этой площадке планируется разместить машиностроительные предприятия, завязанные на крупных проектах по освоению природных ресурсов.

"Енисейская Сибирь" включает 32 проекта с общим инвестиционным портфелем свыше 1,9 триллиона рублей и насчитывает более 60 компаний-участников.

В Красноярске решено разместить Сибирскую электронную таможню. Крупный грузовой центр сооружается на базе воздушной гавани. Претендуете на едва ли не ключевой за Уралом логистический узел? Калининградцы тоже брались за создание пассажирского хаба. Не получилось…

Александр Усс: Главное наше преимущество: Красноярск географически - главный авиаперекресток на пути из Европы в Азию. И не только. Через нас проходит самый короткий путь из Юго-Восточную Азию в Северную Америку. И в конце 90-х - начале 2000-х пробные кроссполярные перелеты уже осуществлялись.

К середине года "Аэрофлот" планирует сделать "Красноярск" своим базовым аэропортом. Важно отметить, что потери пассажиропотока в прошлом году красноярский аэропорт компенсировал за счет прихода к нам крупнейшего грузового авиаперевозчика - "Волга-Днепр". Профессионалы говорят, что благодаря созданной инфраструктуре, близости Транссиба, Енисея в ближайший год-два-три Красноярск по грузам станет мощнейшим транспортным узлом.

Произошедшая в прошлом году на Таймыре экологическая катастрофа, последовавший за ней штраф для компании-нарушителя на баснословную сумму - более 146 миллиардов рублей, надо полагать, заставит промышленные гиганты кардинально пересмотреть свое отношение к окружающей среде?

Александр Усс: Всесторонний анализ - а серия проверок Ростехнадзора продолжается - ни у кого не оставил сомнений: ЧП стало следствием ненадлежащего уровня промышленной безопасности.

Реакция государства была очень жесткой. Надеюсь, и компания сделала серьезные выводы. Большая часть гигантской суммы, в которую оценен экологический ущерб, будет направлена в регион. Программа реабилитации пострадавших водоемов и прилегающей территории сейчас дорабатывается. Все понимают: на восстановление природного баланса, возможно, потребуются десятилетия.

Очень важно, что инцидент привлек внимание и к социальным аспектам жизни норильчан, показал, в каком удручающем состоянии находятся в городе жилой сектор, давно нуждающийся в реновации, коллекторное хозяйство, учреждения соцсферы, общественные пространства. По нашим подсчетам, минимальные потребности составляют около 220 миллиардов рублей.

После рассмотрения вопроса в Совете Федерации и правительстве Минвостокразвития, край, Норильск и "Норникель" подписали четырехстороннее соглашение о совместном финансировании на сумму более 120 миллиардов рублей. На днях Владимир Олегович Потанин, признав объективными наши первоначальные расчеты, решил добавить еще 150 миллиардов.

Для Норильска - событие революционное.

Полностью интервью губернатора Красноярского края Александра Усса читайте в ближайшем номере "Российской газеты".