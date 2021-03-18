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Рубрика: Власть

Андрей Травников обсудил развитие биатлона в Новосибирской области

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Андрей Травников провел встречу с трехкратным победителем первенства мира по биатлону среди юношей Денисом Иродовым.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

 Соревнования проходили в австрийском Обертиллиахе в начале марта. Воспитанник Новосибирской спортивной школы олимпийского резерва по биатлону впервые в истории первенств мира среди биатлонистов до 19 лет завоевал три золотые медали - в индивидуальной гонке, спринте и гонке преследования. Андрей Травников поздравил спортсмена с этим уникальным достижением.

Фото: Правительство Новосибирской области
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- Это особенно важно именно сейчас, когда во взрослом биатлоне примеров таких ярких российских побед у нас немного. Этими медалями Вы доказываете своим сверстникам, более юным ребятам, что своим трудом можно добиваться самых больших высот. Конечно, это приятно и нам, потому что три медали первенства мира принес воспитанник сибирской школы биатлона. Это подстегивает всех нас, руководителей, к дополнительным усилиям по развитию биатлона в Новосибирской области. В том числе - к реконструкции Новосибирского биатлонного комплекса, - сказал губернатор.

 Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов отметил, что минспорта пристально следило за Денисом Иродовым, за его выступлениями на первенствах мира и России.

 - Три золотых медали в личных гонках, которые Денис добыл в австрийском Обертиллиахе - сродни настоящему подвигу. Никто раньше никогда не достигал подобных результатов! Да и то, что уже после главного старта сезона Денис смог завоевать полный комплект медалей на первенстве России - говорит о его очень грамотной и правильной подготовке ко всему сезону в целом, - сказал министр.

 Свою подготовку Денис начинал на Новосибирском биатлонном комплексе.

 На встрече Андрей Травников вручил благодарственные письма губернатора Новосибирской области тренерам Дениса Иродова - его отцу Вадиму Иродову, а также Валерию Иванову и Якову Казанцеву. Президент региональной общественной организации "Федерация биатлона Новосибирской области", начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай вручил спортсмену сертификат на многофункциональный лыжный тренажер для всесезонной спортивной подготовки.

 Во встрече также приняла участие двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий, которая отметила непростой путь Дениса Иродова к большим победам.

 - Уверена, у Дениса во взрослом биатлоне - большое будущее. Вообще, у нас подрастает очень крепкое биатлонное поколение, - сказала Анна Богалий.

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