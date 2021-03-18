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18.03.2021 09:59
Рубрика: Власть

Депутаты заксобрания рассмотрели поправки в бюджет Новосибирской области

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области рассмотрели первые в этом году поправки в действующий областной бюджет, рассчитанный на три года.
Федор Николаев: Область направит собственные ресурсы на решение жилищных проблем детей-сирот и многодетных семей. Фото: Татьяна Кравченко Федор Николаев: Область направит собственные ресурсы на решение жилищных проблем детей-сирот и многодетных семей. Фото: Татьяна Кравченко
Федор Николаев: Область направит собственные ресурсы на решение жилищных проблем детей-сирот и многодетных семей. Фото: Татьяна Кравченко

 Председатель комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федор Николаев сообщил, что профильный комитет внесет законопроект на рассмотрение восьмой сессии и будет рекомендовать коллегам принять изменения в областной закон о бюджете сразу в двух чтениях. Это связано с оперативностью исполнения бюджета и необходимостью заключать госконтракты.

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области
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Об основных бюджетных поправках членам бюджетного комитета доложил заместитель председателя правительства - министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко.

 - Новосибирская область получила из федерального бюджета средства, которые региону предоставлены по решению правительства Российской Федерации. В связи с этим необходимо внести изменения в бюджет. Кроме того, требуется предусмотреть финансирование дополнительных решений правительства области, - пояснил министр.

 По его данным, целевых трансфертов из федерального бюджета региону предоставлено на 8,4 миллиарда рублей, большая часть которых - восемь миллиардов - предназначена для развития дорожного комплекса.

 Также благодаря увеличению доходной части бюджета до конца первого квартала текущего года медицинский и социальный персонал, работающий с пациентами с коронавирусом, получит выплаты.

 Часть средств направят в резервный фонд правительства Новосибирской области для решения чрезвычайных задач, в том числе связанных с финансированием мероприятий по противодействию пандемии.

 Учтены в "бюджетном" законопроекте и средства на строительство школы №54 в Новосибирске, а также на дополнительную поддержку муниципальных образований: депутаты не раз поднимали вопрос о необходимости выделить средства на оплату технологического присоединения к инженерным сетям при строительстве специализированного жилья - служебного, жилья для детей-сирот.

 Депутат Иван Мороз обратил внимание на то, что из бюджета пропала "строчка" о финансировании двух проектов в сфере культуры Черепановского района. Министр культуры региона Наталья Ярославцева пояснила, что из-за бюджетной экономии пришлось выбрать один из трех проектов. Средства выделят только на приведение в порядок памятника в поселке Линево.

 Спикер заксобрания Андрей Шимкив высказал предложение профинансировать работы и на двух других объектах тоже.

 - Мы говорим о приведении в порядок памятников воинам-землякам в трех сельсоветах. Неужели на это не найдем средства? В общей сложности речь идет о двух миллионах рублей, - обратился к министру финансов Андрей Шимкив.

 Комментируя суть поправок в бюджет, Федор Николаев назвал важным то, что область собственные ресурсы направит на решение жилищных проблем многодетных семей и детей-сирот. На эти цели добавят 390 миллионов рублей, еще 65 миллионов рублей - на подключению к газу домов, в которых проживают многодетные семьи.

 - При первом чтении бюджета на строительство жилья для детей-сирот было запланировано порядка 50 миллионов рублей, затем чуть более 100 миллионов рублей добавлено по представлению прокуратуры. И теперь еще плюс 390 миллионов рублей - это большая сумма. В основном, средства пойдут на приобретение жилья детям-сиротам в Новосибирске, но и в сельской местности тоже, - сказал руководитель бюджетного комитета.

 Федор Николаев уточнил, что в этом году депутатам поступило как никогда много наказов - 18 тысяч. На их исполнение потребуется 250 миллиардов рублей. По понятным причинам все исполнить не удастся, поэтому будут обозначены приоритеты. В их числе - реализация программы строительства ФАПов.

Тем временем

Комитет заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности выступил с предложением предусмотреть в областном бюджете восемь миллионов рублей на модернизацию реестрового учета госсобственности, в том числе земельных участков. "Мы много говорим о цифровизации и продолжаем вручную вносить данные об объектах и их правообладателях", - заметил Федор Николаев. Об этом же говорится в отчете Контрольно-счетной палаты Новосибирской области. В частности, указано на технические нарушения при ведении реестра.

Справка "РГ"

После внесенных изменений расходы регионального бюджета в 2021 году составят 207 миллиардов рублей, доходы - 196 миллиардов рублей. Долговая нагрузка Новосибирской области не увеличилась, но бюджет по-прежнему остается дефицитным.

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