В нескольких городах и районах Алтайского края с начала года выросли тарифы на тепло. В Ребрихинском районе, например, сразу на пятьдесят процентов. Основные причины роста - заключение концессионных соглашений, а также существенное снижение объемов потребления тепла. Законно ли такое повышение тарифов вне положенного срока и что делать потребителям, чьи расходы выросли в разы, выясняла корреспондент "РГ".

Нынешняя суровая зима и без того серьезно увеличила расходы населения на отопление, а тут еще и внеочередное повышение тарифов. Суммы в квитанциях за коммунальные услуги стали зашкаливать. Так, жители города Горняка, где тариф вырос на 27,3 процента, получили платежки на тринадцать и более тысяч рублей. Для многих такие расходы оказались неподъемными. Рекорд зафиксирован в Ребрихе, где цена гигокалории подскочила сразу в полтора раза - до 3847,04 рубля - и стала самой высокой в Алтайском крае.

- Администрация Ребрихинского района в конце прошлого года заключила концессионное соглашение с теплоснабжающей организацией, - пояснил врио начальника регионального управления по регулированию цен и тарифов Олег Колосков. - Поскольку соглашение начало действовать в 2020 году, то тариф нужно было поднимать с декабря, чтобы региональные власти выполнили свои обязательства. Мы можем пересчитать его в любое время, если ресурсоснабжающая организация предоставит документы, подтверждающие увеличение своих затрат. Но повышать плату для граждан раньше 1 июля по закону нельзя, поэтому разницу приходится полностью компенсировать из бюджета района, причем независимо от доходов.

Однако многие ребрихинцы не знали о компенсациях и были шокированы суммами в январских и февральских квитанциях. Такая же ситуация и в Горняке - здесь муниципальные власти также заключили концессионное соглашение с теплоснабжающей организацией, чтобы привлечь дополнительные инвестиции в модернизацию системы отопления. По словам Олега Колоскова, тариф в Горняке вырос на 27,3 процента не столько из-за соглашения, сколько из-за снижения полезного отпуска тепла. Люди отказываются от дорогого центрального отопления, переходят на индивидуальные котлы, и в результате расходы ресурсовиков на производство тепла теперь раскладывают на меньшее число потребителей. Отсюда и рост цены гигокалории. Получается замкнутый круг: чем выше тариф - тем меньше потребителей, а раз мало потребителей, то тариф вырастает еще больше.

Чтобы круг разорвать, нужны кардинальные изменения в тарифном регулировании. Пока же, кроме компенсационных выплат, в регионе никаких других мер по сдерживанию роста стоимости коммунальных услуг для населения не предпринимают. Компенсации же проблему внепланово повышенных тарифов не решают. Житель Горняка Владимир Плясов говорит, что 500-1500 рублей не спасут его семейный бюджет, поскольку платежи за все коммунальные услуги уже третий месяц доходят до двенадцати-пятнадцати тысяч рублей. "На коммуналку уходит почти вся пенсия", - сетует пенсионер.

А жительница Ребрихи Татьяна Бакушкина уверена, что в муниципальных бюджетах просто нет средств на такие компенсации. "У нас в районной казне всегда дефицит, откуда тогда деньги на выплату разницы в тарифе всем жителям? За счет сокращения каких расходов их будут выплачивать - в ущерб дорогам, освещению, развитию инфраструктуры?" - удивляется она.

Некоторые муниципалитеты, где резко выросли цены на тепло, действительно, не торопятся оповещать население о выплате компенсаций. В Ребрихе объявление опубликовали в районной газете только в конце января, хотя платежки с повышенными суммами пришли за декабрь. Только после многочисленных жалоб и вмешательства региональных властей информацию о компенсациях напечатали прямо на квитанциях.

"Но и в Горняке, где муниципальные власти оперативно сообщали о положенных выплатах, лишь треть потребителей обратились за их получением. А это значит, что такой механизм компенсаций не работает - он сложный и неудобный для людей", - отметили в региональном отделении ОНФ.

Как обычно, на бумаге получается хорошо: всем и полностью из бюджета возвращают разницу между нынешними платежами за отопление и теми, что были до повышения. И вроде как непредусмотренного законом неурочного роста платы за услуги теплоснабжения не произошло. А на деле люди оплачивают выросшие в несколько раз суммы по квитанции, а потом начинают обивать пороги, чтобы получить компенсацию. И получают ее не все - должникам зачастую отказывают. Да и суммы выплат получаются небольшими, потому что для расчета берут объем потребленного тепла в ноябре, когда действовал прежний тариф. И только за этот объем вернут разницу в оплате. А то, что в декабре-январе в крае стояли тридцатиградусные морозы и объемы потребляемого тепла резко выросли, в расчет не берут. Получается, за дополнительный обогрев домов в морозы жители платят по повышенному тарифу.

В подобной ситуации оказались не только горняки и ребрихинцы, но и жители города Ярового, Поспелихинского и Завьяловского районов. Всего в Алтайском крае, по данным регионального управления по регулированию цен и тарифов, 79 муниципалитетов, где рост тарифов на разные виды коммунальных услуг привел к повышению платы граждан выше установленных 6,2 процента. И во всех этих городах и районах жителям должны выплачивать компенсации из средств муниципальных бюджетов. А это сотни тысяч человек.

- Мы предложили правительству Алтайского края ввести другой механизм компенсаций - так называемую систему "льготных тарифов", когда напрямую ресурсоснабжающим организациям компенсируют разницу между выросшими тарифами и вносимой гражданами платой, - сообщил руководитель регионального отделения ОНФ Сергей Войтюк. - Такой механизм применяют уже в нескольких регионах - в Красноярском крае, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе. Он позволяет реально не повышать плату для граждан, если тарифы выросли больше установленного уровня.

Кроме того, общественники предложили принять ряд системных мер, чтобы сократить расходы коммунальных предприятий и, следовательно, способствовать снижению тарифов и стоимости коммунальных услуг для населения. В частности, они рекомендуют добиться на федеральном уровне отмены НДС для участников концессий , введения льготных цен на природный газ для теплоснабжающих организаций и предусмотреть дополнительную поддержку ресурсоснабжающих предприятий, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. В краевом правительстве изучают эти инициативы.

Справка РГ

Предельный индекс повышения платы граждан за коммунальные услуги в 2021 году, установленный для Алтайского края, - 6,2 процента. Исключение составляет Барнаул - семь процентов в связи с переходом на метод альтернативной котельной и введением ценовой зоны.