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Рубрика: Общество

Новосибирские ученые предложили облегчить вес самолетов, убрав стартер

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Специалисты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали образец электрогенератора, выступающего в роли стартера для запуска самолетных двигателей. Как рассказали в пресс-службе вуза, благодаря такой системе можно уменьшить массу и габариты пассажирского самолета.

- Весь проект нацелен на поиск возможностей применения генератора для запуска авиационного двигателя, - отметил ведущий инженер-конструктор Института силовой электроники НГТУ Максим Жарков. - Сейчас мы исследуем электромагнитные процессы, чтобы использовать генератор в режиме стартера, когда самолет либо стоит на земле, либо находится в воздухе во время внештатной остановки двигателя.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
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Разработка ученых была поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований в размере 1,1 миллиона рублей. Макетный образец стартера-генератора, созданный новосибирскими специалистами, способен использоваться как на существующих, так и на перспективных образцах отечественной авиатехники, в том числе МС-21 и SSJ-100.

В НГТУ уточнили, что энергия генератора на борту пассажирского лайнера нужна, в первую очередь, для питания бортового оборудования и ряда других систем. А вот для пуска двигателей используется стартер, который наравне с генератором занимает значительное пространство и вес. Генератор особой конструкции позволит запускать двигатели и сделает массивный стартер попросту ненужным.

- С помощью электрогенератора мы запускаем авиационный двигатель, чтобы его раскрутить и дальше он мог самолет поднимать в воздух, - пояснил Максим Жарков. - Это позволит убрать ту пусковую систему, которая сейчас используется, поскольку она технологически устарела и используется только для одной цели. Плюс мы сможем с помощью преобразователя, который появится, заряжать аккумуляторную батарею.

Справиться с запуском двигателя, по замыслу разработчиков, электрогенератору помогут специальный преобразователь и компьютерные алгоритмы. Они будут создаваться исходя из математических данных происходящих внутри генератора физических процессов. Программное обеспечение должно стать заключительным продуктом для управления преобразователя и электрогенератора в целом.

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