Врачи Новосибирского национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина спасли новорожденного, проведя операцию на его сердце и сосудах. Хирургическое вмешательство осложнялось малым весом младенца, а также врожденным дефектом: неправильным расположением аорты по отношению к сердцу.

Захар появился на свет в городе Белово Кемеровской области. Он родился почти на месяц раньше срока и весил чуть больше двух килограммов. В аорте, самой крупной артерии, недоставало сегмента. Дети с таким диагнозом чаще живут не больше нескольких дней. Пока малыш находится в материнской утробе, сердце перекачивает кровь через эмбриональный сосуд - артериальный проток. Но после рождения он очень быстро закрывается.

Спустя неделю после рождения младенца перевезли в Новосибирск. Медики сначала выполнили паллиативную коррекцию - малотравматическую эндоваскулярную установку стента в артериальный проток. Малыш должен был набраться сил. Но эмбриональный сосуд начал зарастать. Его пытались расправить с помощью баллонной ангиопластики, но сужение осталось. Вместо того чтобы набирать вес, Захар терял его. Нужна была экстренная операция.

- Ситуация осложнялась тем, что у мальчика редкая анатомическая аномалия - правосторонняя дуга аорты, - рассказал сердечно-сосудистый хирург Юрий Кулябин. - Тогда как в норме аорта располагается слева от сердца. Хирургическая коррекция порока в таком случае связана с риском сдавливания правого бронха аортой. Это чревато острым нарушением дыхательных функций и требует повторного вмешательства незамедлительно.

Захар нормально перенес пятичасовую операцию. Недостающий сегмент аорты кардиохирурги сумели восполнить лоскутом из гомографта. Малыш быстро пришел в сознание. Но еще две недели провел в реанимации. Как только окреп, его определили в одно отделение с мамой.