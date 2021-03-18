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18.03.2021 06:25
Рубрика: Власть

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Кузбасские предприниматели не спешат сообщать о нарушениях своих прав
Текст: Александр Пономарев (Кемеровская область)
Российская газета - Экономика Сибири № 57(8408)
В прошлом году в Сибири в целях защиты прав предпринимателей было отменено и изменено около пяти тысяч правовых актов. Об этом сообщил начальник управления Генпрокуратуры РФ по СФО Павел Данченко, выступая на Всероссийском форуме предпринимателей в Кузбассе.

Представители бизнес-сообщества, федеральных и региональных органов исполнительной власти, местного самоуправления, контрольно-надзорных ведомств из пятидесяти с лишним регионов страны встретились в Новокузнецке. Одной из главных стала тема защиты бизнеса от административного давления.

У бизнесменов появился новый ресурс для защиты своих прав

Некоторые нормативные акты, необходимые для полноценной работы бизнеса в федеральном округе, утверждались только после вмешательства прокуроров. Так, в Республике Тыва и Томской области именно в результате такого взаимодействия были приняты региональные законы о снижении налоговой нагрузки на бизнес. Нередко недобросовестные чиновники препятствовали получению предпринимателями публичных услуг, выдаче им разрешительных документов.

Так, в Красноярском крае налоговый инспектор составил подложные документы, на основании которых двум юрлицам отказали в совершении регистрационных действий, что повлекло нарушение их прав, а также финансовые потери. Пришлось применить меры уголовно-правового характера.

Кроме того, в условиях пандемии прокуроры исключили из сводного плана свыше 29 тысяч проверок. И, при двукратном росте заявлений органов контроля (12977 против 5981), была отклонена треть проверок вне плана.

Системный подход в сфере защиты прав предпринимателей, конструктивное взаимодействие с бизнес-структурами, личные встречи с представителями бизнеса и региональными омбудсменами, деятельность межведомственных групп, конкретные меры прокурорского реагирования - все это позволило защитить права более 3,5 тысячи сибирских предпринимателей. К ответственности за нарушения их прав привлекли почти шесть тысяч представителей органов власти разного уровня и контролеров, возбуждено двенадцать уголовных дел.

Пожаловаться на неправомерные действия властей предприниматели могут, воспользовавшись платформой "ЗаБизнес.РФ". Но, как сообщила ее генеральный директор Элина Сидоренко, за два года из Кузбасса поступило всего три обращения, тогда как со всей страны - полторы тысячи.

- Сегодня есть хороший механизм защиты прав предпринимателей, когда они в случае силового давления могут, минуя местные власти, обратиться непосредственно в центральный аппарат ведомств. И когда мы говорим о необходимости развития бизнеса, особенно в таких регионах, как Кузбасс с его промышленностью, важно понимать, что регион движет не только угольная отрасль, но и другие. Поэтому здесь очень важно защитить предпринимателей, - подчеркнула Элина Сидоренко.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Что примечательно: когда участникам форума предложили высказывать свои просьбы и жалобы представителям контрольно-надзорных ведомств, никто из кузбасского бизнес-сообщества этой возможностью воспользоваться не захотел.

Между тем, как уточнил исполняющий обязанности прокурора Кемеровской области Андрей Тимошичев, в прошлом году в результате мер прокурорского реагирования погашено более 500 миллионов рублей задолженности местным предпринимателям, а в нынешнем - уже более ста миллионов. В 2020 году в Кузбассе было выявлено почти две тысячи случаев нарушения прав представителей малого и среднего бизнеса. Внесено более 900 актов реагирования.

В то же время осведомленность деловых людей о правовых возможностях, которые предоставляют государство и деловые объединения, очень низкая. Но большинство по-прежнему сетует, но не делает реальных шагов для улучшения ситуации в своем бизнесе.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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