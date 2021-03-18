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18.03.2021 06:38

С помощью 3D

При дорожных работах в Новосибирской области применят новые технологии
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 57(8408)
На днях был объявлен аукцион на строительство нового участка Восточного обхода Новосибирска. В ближайшие три года на масштабную, но затянувшуюся стройку запланировано выделить более 3,7 миллиарда рублей из средств федерального бюджета. Между тем Новосибирская область готовится к началу сезона дорожных работ. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предполагается внедрять новые технологии производства и укладки асфальта.

В общей сложности на ремонт и строительство дорог региона по нацпроекту в этом году будет выделено 6,2 миллиарда рублей, из которых 1,1 миллиарда поступят из федеральной казны, а остальная часть средств - из консолидированного бюджета региона.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в областном правительстве, работы пройдут на 99 участках автодорог областного центра и Искитима, а также на региональных трассах. В том числе на Гусинобродском шоссе, 2-й Станционной и Большой улицах Новосибирска, на участке "Купино - Карасук" федеральной автодороги М-51 "Байкал", на подъезде к райцентру Чулыму. Планируется ремонт и на новосибирской улице Петухова, от площади Кирова до улицы Хилокской - на этот участок многократно обращали внимание властей СМИ и местные жители.

- Согласно паспорту национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", на всех объектах должны использоваться асфальтобетонные смеси с применением щебня узких фракций и современного битумного вяжущего материала, как это предусмотрено техническим регламентом Таможенного союза, - подчеркивает министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. - Благодаря этим новшествам формируется жесткий каркас асфальтобетона. Вяжущее покрытие адаптировано к нашим климатическим условиям.

С началом сезона приступят к работе 35 асфальтобетонных заводов общей мощностью 995 тонн смесей в час. При этом многие из них готовятся к внедрению новых технологий.

- Прежде всего это программа автоматизированной системы управления (АСУП), - сообщил корреспонденту "РГ" начальник лаборатории "Новосибирскавтодора" Александр Будников. - Она позволяет отслеживать температуру каждого замеса асфальтобетонной смеси и зерновой состав в режиме реального времени. Операторы завода и сотрудники управления качеством получают уведомление в Telegram и могут быстро скорректировать работу установки.

Помимо этого, готовится к внедрению технология автоматического фрезерования асфальтобетона на объектах, где предусмотрена укладка тонкослойного покрытия. Она предполагает загрузку в фрезеровочную машину цифровой 3D-модели проекта, что дает возможность с высокой точностью снимать верхний слой дорожного полотна для последующего ремонта и реконструкции.

Фото: iStock
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Также в Новосибирской области будет применена технология объемно-функционального проектирования асфальтобетонных смесей. Впервые ее опробовали в регионе в прошлом году на участке Бердского шоссе. По словам Александра Будникова, основное отличие этой технологии - возможность определять устойчивость устройства асфальтобетонной смеси к образованию колеи.

А как у соседей?

В Алтайском крае по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году предполагается освоить 907 миллионов рублей на строительстве и ремонте 21 участка в Барнауле общей протяженностью 20,6 километра. Масштабные работы проведут в поселках Спутник и Авиатор.

В Томской области в нормативное состояние будут приведены участки общей протяженностью 67 километров в Томском, Шегарском, Кривошеинском, Молчановском, Чаинском и Колпашевском районах. Продолжатся работы и на главной трассе региона "Томск - Каргала - Колпашево": за четыре предыдущих года на ней было отремонтировано двенадцать участков общей протяженностью 104 километра.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край СФО Новосибирская область СФО Томская область

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