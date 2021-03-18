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18.03.2021 06:50
Рубрика: Власть

Пора на занятия

Фитнес-индустрия просит поддержки у государства
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 57(8408)
Фитнес-индустрия оказалась одной из наиболее пострадавших отраслей в период пандемии коронавируса. Введенные ограничительные меры с фитнес-клубов сняли только в конце лета прошлого года, когда уже работали рестораны, промышленные и другие предприятия. Представители рынка просят власти найти возможность облегчить им налоговое и арендное бремя.

Постановление о возобновлении работы фитнес-центров в Новосибирской области за подписью губернатора Андрея Травникова вышло 25 августа 2020 года. В нем сообщалось, что после снятия ограничений в регионе откроется около 700 фитнес-клубов. При этом министр промышленности, торговли и развития предпринимательства области Андрей Гончаров отметил, что спорт-индустрия должна жестко соблюдать все меры санитарной безопасности. Несмотря на то что это неудобно для работников и посетителей, освобождать клубы от этих мер рано, подчеркивают в минпромторге. Это сейчас норма.

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Пять месяцев под замком не прошли без потерь. Об этом свидетельствуют данные общероссийской Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), членами которой являются 1400 фитнес-клубов из 55 регионов страны. Так, в 2019 году отрасль насчитывала около тринадцати тысяч объектов для занятий фитнесом и физкультурой, в которых занимались семь миллионов человек, работали 760 тысяч сотрудников. Выручка компаний отрасли составила 167 миллиардов рублей, объем выплаченных налогов -

45 миллиардов рублей. В Новосибирской области до карантина в фитнес-индустрии региона работали почти шесть тысяч человек, и около трех процентов жителей регулярно занимались фитнесом.

По данным президента АОФИ Ольги Киселевой, в 2020 году отрасль потеряла почти 25 процентов игроков и 45 процентов объема валовой выручки. Два миллиона человек перестали ходить в клубы, а 140 тысяч сотрудников ушли в онлайн или вообще поменяли работу.

При этом, согласно исследованиям минспорта РФ, люди, занимающиеся спортом, либо вовсе не заболели COVID-19, либо переносили его легче.

Заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Марина Курносова на встрече с представителями фитнес-индустрии отметила, что федеральным проектом "Спорт - норма жизни" поставлены масштабные задачи - доля систематически занимающихся физкультурой россиян к 2024 году должна вырасти с сегодняшних 43,7 до 55 процентов, а к 2030-му - до 70 процентов. В связи с этим региональное минспорта возлагает большие надежды на представителей фитнес-индустрии и готово совместно рассматривать предложения, которые бы сгладили пандемийные потери.

Ольга Киселева сообщила, что АОФИ разработала "пул стратегических инициатив" по восстановлению отрасли. Предложения переданы в правительство России и Госдуму РФ. Участники рынка предлагают ввести невозвратные дешевые фитнес-абонементы - по примеру авиабилетов. Скажем, тогда годовой абонемент будет стоить не 15-17 тысяч, а 10-12 тысяч рублей. Также в числе предложений - налоговый вычет для работодателей, оплачивающих своим сотрудникам занятия в клубах, создание программы кэшбека для фитнес-индустрии по примеру туристической отрасли.

Кроме того, представители спортиндустрии готовы включиться в разработку программы реабилитации переболевших коронавирусом граждан. Предложено включить фитнес-занятия в программу добровольного и обязательного медицинского страхования.
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Есть предложения и по предоставлению компаниям льготных кредитов, и по снижению налоговых взносов для субъектов фитнес-бизнеса - в частности, по уменьшению ставки упрощенной системы налогообложения. Председатель попечительского совета Новосибирского областного отделения общероссийской организации "Опора России" Игорь Салов полагает, что смягчение налогового бремени хотя бы на десять процентов приведет к повышению собираемости налогов в бюджет. Такие примеры в других регионах есть. Так, в Тюмени, Сургуте действуют постановления о поддержке отрасли.

На встрече упоминалось о том, что в некоторых российских городах на пятьдесят процентов снижена арендная плата для фитнес-компаний и общепита и наполовину уменьшена плата за коммунальные услуги. "Почему это нельзя сделать у нас? Для владельцев клубов это было бы существенной поддержкой, если бы собственникам помещений - нашим арендодателям - предоставили льготу по имущественному налогу", - подчеркивали представители отрасли.

Мнение

Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области:

- Тема поддержки пострадавших в период пандемии отраслей не закрыта. Много мер уже принято правительством региона, и мы рассматриваем новые возможности для оказания помощи. Мы впервые оказались в такой ситуации, когда вводились жесткие ограничения на работу предприятий, и огромные средства бюджета направлялись на поддержку здравоохранения. Но мы готовы продолжать конструктивно работать с бизнесом.

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