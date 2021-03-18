В Красноярском крае незаконно вырубили лес почти на восемь млн рублей

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников лесничества и местного предпринимателя, которые подозреваются в воровстве леса.

Как сообщает СК, фигуранты незаконно вырубали древесину на территории Абанского района Красноярского края. Преступления совершались с 2018 года. С помощью бывшего руководителя лесничества группа смогла изготовить фиктивные документы, содержащие недостоверные сведения о поврежденных вредителями или пожарами лесах. Под видом санитарной рубки похищалась кондиционная древесина. Ущерб составил почти восемь миллионов рублей.

Сейчас проверяется информация о причастности этих же граждан к иным аналогичным фактам незаконных рубок лесных насаждений на сумму около 100 миллионов рублей.