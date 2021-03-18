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18.03.2021 06:44
Рубрика: Власть

Уголь разворота

За четыре года в Кузбассе в рамках диверсификации экономики должно быть создано тринадцать тысяч рабочих мест
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 57(8408)
Госэкспертиза одобрила проект строительства первого, 23-километрового участка дороги в обход столицы Кузбасса. Инфраструктурный объект стоимостью 42 миллиарда рублей - ключевой в программе социально-экономического развития угольного региона до 2024 года, но далеко не единственный.

Объездную дорогу кемеровчане и водители-дальнобойщики ждут уже много лет. Проектирование четырехполосной трассы общей протяженностью 47 километров с мостом через Томь и четырьмя развязками должно завершиться к июню этого года. Добрая половина суммы, требующейся для строительства (оно планируется на условиях ГЧП), будет выделена из средств федерального бюджета.

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В общей сложности на реализацию программы развития Кузбасса направят 55 миллиардов рублей, 51 из них - из федеральной казны. Большая часть средств - 32 миллиарда рублей - пойдет именно на развитие инфраструктуры. Реконструкция международного аэропорта имени Алексея Леонова потребует 3,5 миллиарда госбюджетных рублей - на расширение перрона, выравнивание ВПП, прокладку объездной дороги, установку навигационного оборудования и освещение. А строительство нового аэровокзала уже практически завершает компания, эксплуатирующая аэропорт.

В программе заложены федеральные средства на развитие горнолыжного курорта Шерегеш, модернизацию систем водоснабжения в Ленинске-Кузнецком, Крапивинском и Промышленновском округах, расселение аварийных домов и строительство жилья для детей-сирот. Более 6,6 миллиарда рублей предусмотрено на решение экологических проблем. Так, будут проложены сети газоснабжения частного сектора в Новокузнецке, который входит в список российских городов с самой загрязненной атмосферой. Уменьшить эту нагрузку должен помочь перевод потребителей теплового ресурса со старых угольных котельных на "газовую" ТЭЦ, а также обновление парка городского общественного транспорта.

Особое внимание в Кузбассе, сплошь состоящем из моногородов, уделяют диверсификации экономики. На строительство инфраструктуры для реализации различных инвестпроектов в четырех территориях опережающего социально-экономического развития - Новокузнецке, Юрге, Прокопьевске и Анжеро-Судженске - запланировано потратить около трех миллиардов рублей. При этом сроки действия льгот для резидентов ТОСЭР продлят еще на пять лет. Все эти меры позволят привлечь в регион тридцать миллиардов рублей дополнительных инвестиций и создать тринадцать тысяч новых рабочих мест вне угольной отрасли. Между тем в качестве тех самых инвесторов правительство РФ видит в том числе и угольные компании. Диверсифицировать экономику они помогут после того, как кузбасскому углю облегчат путь на экспорт в страны АТР.

Фото: РИА Новости
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На правительственном совещании в Кемерове поставили задачу: в течение четырех лет увеличить пропускную способность Восточного полигона за счет отгрузки угля из Кузбасса на тридцать процентов, или на пятнадцать миллионов тонн. Железнодорожники составят четкий график расшивки БАМа и Транссиба с разбивкой по направлениям, участкам, объектам, с учетом изменения веса составов. А угольщики должны планировать объемы добычи и транспортировки черного золота, которое вновь стало дорожать.

Доходы от экспорта и должны пойти на создание дополнительных рабочих мест в других отраслях. Если этот механизм будет реализован, с угольными компаниями начнут заключать специальные соглашения.

Прямая речь

Андрей Панов, заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии:

- Наша угольная отрасль работает в условиях, когда Восточный полигон РЖД вроде бы расширяется, но при этом Кузбассу уже несколько лет согласовывают объемы вывоза в этом направлении в размере не более 53 миллионов тонн в год. Увеличение отгрузки на восток по хорошим ценам, в то время как западный рынок сужается, жизненно важно для региона, для тех, кто здесь живет и работает. Но инфраструктурные ограничения, затрудняющие отгрузку продукции - и речь не только об угле, но и о зерне, металле и так далее, - к сожалению, сдерживают нашу экономику.

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