В Кызыле при пожаре погибла семья с двумя детьми

В частном секторе Кызыла произошел крупный пожар, в котором погибли четыре человека. Это мать, ее двое малолетних детей и неустановленный пока человек, сообщает Следственный комитет по Республике Тыва.

Сообщение о пожаре в местном СНТ поступило ночью. Следователи установили, что семья была неблагополучной. 29-летняя женщина состояла на учете в полиции. Детей у нее ранее неоднократно изымали. Но в феврале комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при мэрии Кызыла приняла решение вернуть их матери. Также соседи рассказали следователям, что с того момента и до самой трагедии женщина злоупотребляла спиртным.

Правоохранители намерены дать оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики.