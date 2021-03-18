В Новосибирске на девятилетнего мальчика напала бойцовская собака

В СК по Новосибирской области начали доследственную проверку сообщения о нападении пса бойцовской породы на девятилетнего ребенка.

Отец пострадавшего рассказал о случившемся телеканалу "Вести".

По его словам, сын пошел на улицу со своим щенком. В подъезде он столкнулся с соседкой, которая возвращалась с прогулки с собакой бойцовской породы. Пес был без намордника. Неожиданно он повалил ребенка на пол и вцепился ему в ногу зубами. Хозяйка не могла оттащить животное, мальчик сумел освободиться сам и, схватив щенка, убежал домой. Ребенка пришлось везти в травмпункт и зашивать рану, сейчас ему делают уколы от бешенства.

Момент нападения зафиксировала камера в подъезде - это заставило владелицу агрессивной собаки признать факт произошедшего. Следователи намерены дать инциденту процессуальную оценку, а соседи пострадавшего хотят добиться, чтобы у хозяйки забрали собаку, которую она выгуливает без намордника.