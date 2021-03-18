В Омске разработали установку для экологичной утилизации снега

Омские коммунальщики не справляются с обильными снегопадами. Даже у центральных магистралей местами высятся сугробы, затрудняющие безопасное движение транспорта. А периферийные улицы вообще сузились до одной колеи.

- По нормативам, у нас есть до девяти дней на уборку улиц после снегопада. Но техника успевает очистить только магистрали, по которым ходит общественный транспорт, - признает замдиректора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков.

По данным департамента, всего в Омске почти две тысячи дорог разных категорий, и более полутора тысяч из них считаются второстепенными. В частный сектор снегоуборочная техника заезжает только по заявкам жителей.

Тем не менее, как заверяют в мэрии, уборка улиц идет в круглосуточном режиме, с привлечением более сотни самосвалов. Всего с начала зимы коммунальщики вывезли 689 тысяч кубометров снега, и до конца зимы предстоит убрать еще миллион.

Вывозят снег на единственную свалку, расположенную за чертой города. Уже очевидно, что основная его масса останется неубранной. Традиционно с наступлением тепла вода зальет дороги. И ремонт, в который ежегодно власти вкладывают сотни миллионов рублей, отчасти пойдет насмарку.

Между тем в Омске нашли оригинальный способ утилизации снега. В прошлом году на отраслевом форуме проект обходчика водопроводно-канализационной сетей Александра Баталова и слесаря аварийно-восстановительных работ Антона Пестрякова признан одним из лучших в стране.

- Мы предлагаем смонтировать снегоплавильные установки вблизи пунктов приема жидких бытовых отходов по всему городу. В этом случае снег с магистралей можно будет не только оперативно принимать и плавить, но и фильтровать от мусора и твердых примесей, - пояснил корреспонденту "РГ" суть проекта Александр Баталов. - А вся вода уйдет по коллектору на очистные сооружения водоканала, где дорожный сток избавится от реагентов, нефтепродуктов и прочей грязи. В результате в Иртыш будет попадать чистая вода, что в целом улучшит экологическое состояние реки.

При этом проект не только решит вопрос оперативной утилизации снега, но и даст возможность сэкономить бюджетные средства. Департамент городского хозяйства тратит на вывоз снега на отдаленный полигон порядка семидесяти миллионов рублей в год. А в предлагаемом варианте транс-портные расходы снизятся в несколько раз.

Разработчики подсчитали, во что обойдется внедрение ноу-хау. Семь с половиной миллионов рублей потребует приобретение снегоплавильной станции, еще около семи миллионов - оборудование приема жидких бытовых отходов. Плюс обустройство площадки и бытовки, подведение коммуникаций. Чтобы полностью справиться с проблемой утилизации грязного снега, достаточно одного комплекта установок на городской округ. Для миллионного мегаполиса это вполне приемлемые расходы.