В Омске СК проверит информацию об избиении ученика учительницей

Следственный комитет начал проверку после информации об избиении школьника в селе Усть-Заостровка Омской области.

Фотография пострадавшего ребенка появилась сегодня в одной из социальных сетей. Снимок сопровождался постом о том, что в школе в селе Усть-Заостровка учительница на уроке указкой нанесла побои ученику, а после уроков мальчика избили одноклассники.

- На уроке мальчик отвлекся на соседа по парте, в этот момент учительница подошла и забрала у него тетрадь. Мальчик стал кричать: " Отдайте, это моя тетрадь!" Учительница не выдержала и стала мальчика бить указкой по рукам и ногам, мальчик плакал и спрашивал, за что его бьют, - написали в паблике интернет-пользователи, пожелавшие остаться анонимными.

- В ходе проверки будут тщательно выяснены все обстоятельства случившегося, установлены тяжесть вреда, причиненного ребенку, а также причины и условия, способствовавшие инциденту на уроке, - сообщает СУ СКР по Омской области.

Действиям учителя и школьников, применившим насилие к мальчику, будет дана правовая оценка.