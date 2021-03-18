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18.03.2021 16:27
Рубрика: Власть

Глава региона наградил победителей конкурса "Лучший врач Северной Осетии"

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
В Республике Северная Осетия - Алания подвели итоги республиканского конкурса "Лучший врач Северной Осетии". Торжественная церемония награждения прошла в стенах Национального музея.
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания

Конкурс проводился по инициативе главы РСО - Алания Вячеслава Битарова в рамках реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами". Его целью является повышение престижа профессии врача, совершенствование кадрового потенциала системы здравоохранения в республике и стимулирование лучших специалистов в сфере медицины.

Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии
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В конкурсе были две номинации: "Врач-терапевт участковый" и "Врач-педиатр участковый". Планируется, что в дальнейшем он станет ежегодным.

Во время торжественной церемонии награждения медики принимали поздравления не только от главы РСО - Алания Вячеслава Битарова, но также и от заместителя председателя Правительства РСО - Алания - министра здравоохранения Тамерлана Гогичаева, советника главы РСО - Алания по вопросам здравоохранения Сослана Тебиева, и. о. руководителя Агентства развития Ирмы Туаевой.

В своем приветственном слове глава Северной Осетии выразил благодарность сотрудникам медицинских учреждений республики за преданность своему делу, самоотдачу, человечность и великодушие, особенно отметив вклад врачей в борьбу с пандемией новой коронавирусной инфекции.

- В медицине, как и в других областях, представителей профессии много, но среди них есть совершенно особенные люди - те, кто относится к своей работе как к священному долгу, - сказал Вячеслав Битаров. - Такие медики возвращают пациентам здоровье и полноценную жизнь, отдают все силы, знания и время ради спасения других, подходят к своим обязанностям с душой и неравнодушием, двигают медицину вперед. Примеры истинного гуманизма медиков мы все наблюдали и продолжаем наблюдать в период распространения новой коронавирусной инфекции. Пандемия научила нас ценить те тихие трудовые подвиги, которые медицинские работники совершают каждый день. Уважаемые медики! Надеюсь, мы смогли порадовать вас, а конкурс помог вам совершенствовать свои знания и умения. От жителей Северной Осетии и от себя лично благодарю вас за верность избранному делу. Желаю дальнейших личных и профессиональных побед, благополучия, счастья и, конечно же, здоровья!

Также в своей речи Вячеслав Битаров выразил благодарность предпринимателям, оказавшим финансовую помощь в приобретении квартир для победителей конкурса.

Всего в финальный этап конкурса вышло 12 специалистов: пять терапевтов и семь педиатров. По результатам онлайн-голосования жителей республики и тайного голосования членов профильных комиссий определены победители и призеры конкурса.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Ключи от квартир и дипломы I степени из рук Вячеслава Битарова получили врач-педиатр Детской поликлиники № 2 города Владикавказ Мадина Хугаева, занявшая первое место в номинации "Лучший врач-педиатр участковый", и врач-терапевт поликлиники станицы Архонской Пригородной центральной районной больницы Алиса Габуева в номинации "Лучший врач-терапевт участковый". Они представят Северную Осетию на Всероссийском конкурсе "Лучший врач года".

Призерами конкурса стали: в номинации "Лучший врач-педиатр участковый" Виктория Касохова, врач-педиатр Детской поликлиники № 3 города Владикавказа, ей вручен диплом II степени; Стелла Хамицева, врач-педиатр Детской поликлиники № 1 города Владикавказа стала обладательницей диплома III степени; в номинации "Лучший врач-терапевт участковый" Рита Шехинаева, врач-терапевт амбулатории селения Дур-Дур Дигорской центральной районной больницы награждена дипломом II степени; Анна Лекоева, врач-терапевт амбулатории станицы Николаевской Дигорской центральной районной больницы, получившая диплом III степени.

Стоит отметить, что власти республики уделяют пристальное внимание модернизации республиканской системы здравоохранения. По поручению Вячеслава Битарова создан координационный совет по этому вопросу.

Также республика активно участвует в реализации национального проекта "Здравоохранение". Строятся, реконструируются и ремонтируются новые объекты. Ведутся работы по обновлению материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений Северной Осетии.

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