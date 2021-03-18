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18.03.2021 18:25
Рубрика: Экономика

Трасса в Моздок поможет развитию сельского хозяйства Северной Осетии

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
В ближайшее время в республике Северная Осетия - Алания состоится открытие автотрассы, которая соединит Владикавказ и Моздок. Эта дорога имеет огромное значение для всего юга России, поскольку станет кратчайшим и самым удобным путем из центральных регионов страны в Закавказье. А в Осетии она соединит два района республики с Владикавказом, что в несколько раз повысит товарооборот в регионе.
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии
В Осетии новый мост через реку Урух поможет развитию туризма

Больше всего ждут открытия новой дороги сельхозтоваропроизводители Моздокского района. На его территории сейчас успешно работает 249 крестьянско-фермерских хозяйств. Они занимаются производством молочной и мясной продукции, а также зерновых и технических культур. В районе 65 тысяч гектаров пашни. Зерно продают в соседнюю Армению, технические культуры поставляют в КБР и Ставропольский край. Развивается в Моздоке и отрасль овощеводства. Так, в 2019 году на 39 гектарах было выращено 514 тонн овощей, а уже через год эти показатели значительно возросли: с 400 гектаров было собрано более пяти тысяч тонн.

Поскольку сельское хозяйство в районе планомерно набирает обороты, важно решать и вопрос с реализацией. Необходимы элеваторы и предприятия промышленной переработки. Например, сейчас уже идет строительство молочного завода, который будет перерабатывать 10 тонн молока в сутки. С открытием дороги продукция моздокских сельскохозяйственников спустя десятки лет вновь будет представлена и на владикавказских рынках.

По словам начальника ГКУ сельского хозяйства Моздокского района Заура Алкацева, местные товаропроизводители возлагают большие надежды на эту дорогу:

- Раньше мы возили нашу продукцию на владикавказские рынки через Кабардино-Балкарию или Ставропольский край. Это очень длинная дорога, занимающая в общей сложности до трех часов, а продукция вся скоропортящаяся. Бывало и такое, что после продажи товара на рынках Владикавказа мы не успевали засветло вернуться в Моздок. Приходилось ехать уже глубокой ночью. Новая дорога намного упростит это все, и основная часть нашей продукции будет реализовываться именно во Владикавказе.

- Наш район находится на границе Кабарды, Чечни и Ставропольского края, - рассказывает ведущий специалист по животноводству Управления сельского хозяйства по Моздокскому району РСО - Алания Татьяна Семененко. - Все эти республики насыщены своими продуктами животноводства. Единственным рынком для нас является Владикавказ. В связи с этим мы очень рады открытию дороги Моздок - Владикавказ, которая проходит по территории Северной Осетии, что облегчает доставку нашей продукции в столицу республики.

По мнению директора ГКУ "Управление сельского хозяйства по Республике Северная Осетия - Алания" Игоря Кадзаева, трасса на Моздок важна и в политическом, и в практическом, и в экономическом, и в финансовом значении.

Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии
В Осетии началось строительство трассы Владикавказ - Моздок

- В Моздокском районе находится одна треть пахотных земель республики, большое количество предприятий, - говорит Игорь Кадзаев. На сегодняшний день необходимо развивать Моздокский район в аграрном направлении, строить переработку молока, мяса, овощей и фруктов. Это даст республике ценные натуральные продукты, полезные для здоровья граждан. А открытие дороги способствует скорому появлению продукции на прилавках магазинов по всей территории Осетии. Спасибо руководству республики за эту дорогу.

Важно напомнить, что строительство автотрассы началось по инициативе главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Вопрос не раз поднимался на встречах с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы не могли смириться с ситуацией, при которой крупнейший район Северной Осетии не имеет прямого транспортного сообщения с республиканской столицей, - подчеркнул Вячеслав Битаров на церемонии закладки памятной капсулы в честь начала реконструкции трассы в июле 2019 года. - Отсюда возникают и социально-экономические проблемы, которые напрямую влияют на жизнь людей. Дорога станет благом не только для участников дорожного движения - важно, что увеличится товарооборот между районами".

В регионах Экономика АПК Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Северная Осетия - территория инвестиций

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