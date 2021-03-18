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18.03.2021 16:36
Рубрика: Власть

Калининградские поселки с населением от 250 человек получат интернет

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

К сети передачи данных и высокоскоростному интернету планируется до конца 2021 года подключить все социально значимые объекты самого западного региона, расположенные в населенных пунктах с населением от 250 до 500 человек.

Фото: iStock
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Как сообщил министр цифровых технологий и связи Калининградской области Вадим Рыскаль, в этом году доступ к сетям получат 65 объектов - шесть школ, 32 фельдшерско-акушерских пункта, 27 пожарных частей и постов. Кроме того, исполнитель контракта в рамках социальной ответственности подключит 30 домов культуры.

- Больше всего организаций мы подключим в Нестеровском, Полесском, Гвардейском, Черняховском и Краснознаменском районах - там, где раньше интернета не было или скорость не соответствовала современным требованиям, - пообещал министр. - В условиях, когда цифровое неравенство приравнивается к социальному, важно обеспечить людей связью для медицинской помощи, учебы детей, решения административных и финансовых вопросов.

По его данным, три процента населения области живет в небольших поселениях, которые находятся далеко от крупных сел или городов и особенно нуждаются в качественной связи. До конца текущего года планируется подключить к интернету населенные пункты с численностью от 250 до 500 человек, следующий этап охватит поселки с населением от ста человек.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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