Калининградские поселки с населением от 250 человек получат интернет

К сети передачи данных и высокоскоростному интернету планируется до конца 2021 года подключить все социально значимые объекты самого западного региона, расположенные в населенных пунктах с населением от 250 до 500 человек.

Как сообщил министр цифровых технологий и связи Калининградской области Вадим Рыскаль, в этом году доступ к сетям получат 65 объектов - шесть школ, 32 фельдшерско-акушерских пункта, 27 пожарных частей и постов. Кроме того, исполнитель контракта в рамках социальной ответственности подключит 30 домов культуры.

- Больше всего организаций мы подключим в Нестеровском, Полесском, Гвардейском, Черняховском и Краснознаменском районах - там, где раньше интернета не было или скорость не соответствовала современным требованиям, - пообещал министр. - В условиях, когда цифровое неравенство приравнивается к социальному, важно обеспечить людей связью для медицинской помощи, учебы детей, решения административных и финансовых вопросов.

По его данным, три процента населения области живет в небольших поселениях, которые находятся далеко от крупных сел или городов и особенно нуждаются в качественной связи. До конца текущего года планируется подключить к интернету населенные пункты с численностью от 250 до 500 человек, следующий этап охватит поселки с населением от ста человек.