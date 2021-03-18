Каждый год для отдаленных сел закупают по сто автоклубов. Здесь в тепле и уюте можно концерт, кино посмотреть и даже дискотеку провести. А через интернет увидеть большие праздники онлайн.

Семь таких мобильных многофункциональных культурных центров, поступивших в рамках нацпроекта "Культура", отправились в муниципалитеты Вологодской области.

Руководитель ансамбля "Лад" Центра народной культуры "Сокольский" Анжелика Сверчкова радости своей не скрывает: "Прошу в наш храм",- приглашает она в новенький микроавтобус. Комфортные кресла для восьми человек, свободный салон. "Здесь гардеробная", - показывает Анжелика компактное помещение в задней части автобуса.

Автоклуб ездит по отдалененным селам, где нет стационарных домов культуры. Он снабжен автономным генератором. "Останавливайся в поле и начинай радовать людей концертом", - говорит Анжелика.

Вологодчина стала первым регионом, где закупили автоклубы с прицепами, которые легко превращаются в сцены-трансформеры с крышей и оборудованием. "Удобно и комфортно, - поддерживает коллегу директор "Центра культурного развития" Кирилловского района Светлана Епишина. "Всё, что надо для выступления, есть, - продолжает она. - Хоть концерт устраивай, хоть дискотеку. Абсолютно не жалко, что на закупку такой техники потратили более 42 миллионов рублей. Она того стоит".

Автоклубы колесят по отдаленным населенным пунктам не только на Вологодчине, но и в других российских регионах. В Камчатском крае уже более девяти тысяч жителей посетили культурно-массовые мероприятия, проведенные с использованием этих мобильных центров. По словам сотрудников учреждений культуры, автоклубы позволили заметно повысить качество проведения праздников и различных спортивных мероприятий. Например, артисты Усть-Большерецкого района задействовали комплекс на народных гуляньях в новогоднюю ночь, на Рождественской лыжне и гонке супергероев, в которой участвовали сельские школьники.

В Омскую область с начала реализации национального проекта "Культура" поступило 12 автоклубов, а в этом году по маршрутам отправится еще шесть. Мобильные центры выезжали в небольшие села и деревни на дом к ветеранам, перед окнами которых местные артисты устраивали мини-концерты. А в День Победы транслировали радиогазеты.

Благодаря автоклубам в районах состоялись и концерты для врачей, которые проходили возле районных больниц. Медики и пациенты могли смотреть выступления артистов, не покидая своих палат.

Справка "РГ"

К 2024 году в рамках нацпроекта "Культура" для муниципалитетов будет закуплено 600 автоклубов для поездок в самые отдаленные, труднодоступные города и села.

Таким образом, до конца 2024 года многофункциональными передвижными культурными центрами будут обеспечены все муниципальные районы страны.

Главная цель нацпроекта - сделать культуру доступной для каждого жителя России.