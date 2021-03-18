Ученые выяснили, почему у живших в Якутии стегозавров не было кариеса

Международная группа ученых исследовала 63 зуба полярных стегозавров. Специалисты пришли к выводу, что эти динозавры питались очень твердой пищей, регулярно меняли зубы и не знали, что такое кариес, сообщает пресс-служба СПбГУ.

Стегозавров очень часто показывают в фильмах и мультфильмах. Длина их тела превышала пять метров, их главное оружие - шипы на спине и хвосте. Большое количество останков стегозавров было обнаружено в Якутии, их изучение представляет большой интерес для палеонтологии, ведь фактически ящеры жили в условиях приполярья, поскольку в меловом периоде эти территории располагались вблизи Северного полюса.

Исследования зубов стегозавров проводятся силами СПбГУ, Зоологического института РАН, Палеонтологического института РАН имени А.А. Борисяка, Боннского университета, а также Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН.

Ученые обнаружили зубы стегозавров разных возрастов. Исследователи полагают, что это свидетельствует об оседлом образе жизни стегозавров. Также установлено, что ящеры довольно быстро стачивали зубы, но у них оперативно отрастали новые. У ученых есть версия, что это может быть полярной адаптацией, но пока эта гипотеза не подтверждена.

Питание стегозавров в условиях Крайнего Севера 125 миллионов лет назад - тоже интересная тема. Точно известно, что стегозавры были травоядными, однако по сточенности зубов ученые пришли к выводу, что на территории Якутии ящеры питались очень жесткой пищей. Чем конкретно? Пока выясняется. При этом следов кариеса, с которым часто сталкиваются травоядные, у стегозавров найти не удалось.

Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.