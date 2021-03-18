В Архангельской области потушили пожар на частной пилораме

В городе Каргополе Архангельской области произошел пожар в здании частной пилорамы.

Как сообщило ГУ МЧС региона, информация о загоревшейся пилораме на улице Семенковской поступила в экстренные службы около 8.00 18 марта. Пожарно-спасательные расчеты прибыли на место через две минуты. К тому времени двухэтажное дощатое здание горело на площади 500 квадратных метров вместе с крышей.

Для тушения спасателям потребовались дополнительные силы и средства. На пожаре работали 17 сотрудников МЧС и четыре автоцистерны.

В 8.40 огнеборцы локализовали пожар, а в 9.07 ликвидировали открытое горение. Никто не погиб и не пострадал. Устанавливаются причины возгорания и причиненный ущерб.