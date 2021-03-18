В Новгородской области задержали главу Солецкого района

В Новгородской области следователями задержан глава Солецкого района и его первый заместитель, сообщили "РГ" в региональном СК. Чиновникам вменяют превышение должностных полномочий.

В следствии полагают, что глава района и его зам разрешили генеральному директору одной из крупных дорожных компаний добывать на территории песок и гравий. При этом права давать такое разрешение чиновников не было.

Об этой ситуации стало известно благодаря оперативным мероприятиям УФСБ России по Новгородской области и Управлению экономической безопасности при региональном УМВД.

Главу района и его зама задержали прямо на рабочих местах. Сейчас чиновники общаются со следователями.