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18.03.2021 18:54
Рубрика: Культура

В Петербурге пройдет театральный фестиваль "LOFT – 2021"

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
С 9 по 24 апреля в Петербурге состоится Второй театральный фестиваль "LOFT - 2021". Пройдет он в Театре на Васильевском.
Сцена из спектакля "Бесконечный апрель". Фото: Предоставлено организатором фестиваля "LOFT" Сцена из спектакля "Бесконечный апрель". Фото: Предоставлено организатором фестиваля "LOFT"
Сцена из спектакля "Бесконечный апрель". Фото: Предоставлено организатором фестиваля "LOFT"

Первый фестиваль "LOFT", новый для Петербурга и Ленинградской области, прошел в апреле 2019 года. Как сообщает оргкомитет, Второй фестиваль должен был состояться в апреле 2020 года. Уже была составлена программа, получено согласие зарубежных театров - из Японии, Германии, Хорватии, Черногории, стран Балтии. Но ситуация с коронавирусом вынудила принять решение о переносе фестиваля на следующий год. По этой же причине иностранные участники не смогут приехать на нынешний фестиваль.

Фото: Екатерина Текшина / Молодежный театр на Фонтанке
Молодежный театр на Фонтанке проведет концерт "Ночь в театре"

Откроют фестиваль шедевры Камы Гинкаса, который привозит сразу три спектакля: "Кто боится Вирджинии Вулф" и "Все кончено" Э. Олби, "Кошка на раскаленной крыше" Т. Уильямса. Они составят оригинальный триптих американской драматургии ХХ века.

Афиша сформирована из лучших спектаклей знаменитых российских театров: Московского ТЮЗа, Московского Губернского театра, театра ET CETERA, Театра имени Моссовета, Пермского театра "У Моста", Ярославского театра имени Ф. Волкова, Молодежного театра "Наш Мир" из Северска, Новосибирского театра "Красный факел", Красноярского театра имени А.С. Пушкина.

В программу включены спектакли театров Ленинградской области. Театр "Святая Крепость" (Выборг) привезет комедию А.Н. Островского "Правда - хорошо, а счастье лучше" в постановке художественного руководителя Юрия Лабецкого. Главный режиссер театра "Апрель" (Лодейное Поле) Вадим Романов представит свою интерпретацию пьесы Островского "На всякого мудреца довольно простоты" - "Глумов. Восхождение в бездну".

3 апреля хозяева фестиваля приглашают на свою премьеру - драму "Августовские киты" по пьесе американского драматурга и сценариста Дэвида Адамса Берри. Выпускает ее  Денис Хуснияров, главный режиссер Камерной сцены Театра на Васильевском.

Фото: Пресс-служба театра "Приют комедианта"
Худрук театра "Приют комедианта" рассказал о планах на сезон

В дополнительной программе фестиваля - лаборатории и обсуждения секции критиков, творческие встречи, фотовыставки, мастер-классы. Запланированы встречи с режиссерами - народным артистом России Камой Гинкасом, художественным руководителем Красноярского театра им. Пушкина Олегом Рыбкиным, московскими артистами - Андреем Ильиным, Ириной Безруковой.

"LOFT" - фестиваль не конкурсный, все участники получают дипломы и памятные сувениры. Это не соревнование, а, скорее, творческое партнерство - близкие по духу театры представляют свои лучшие спектакли. Репертуарные ограничения не предусмотрены, в программе могут быть представлены постановки любых жанров и сценических форм, как премьерные, так и выдающиеся спектакли прошлых сезонов. В жюри приглашены ведущие критики, театроведы Москвы и Петербурга. После просмотра спектаклей, проведения обсуждений они могут присуждать специальные призы участникам фестиваля за особые творческие достижения.

Организатор фестиваля "LOFT" - драматический Театр на Васильевском при поддержке Правительства Ленинградской области.

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