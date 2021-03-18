В Петербурге застройщицу обвинили в краже у дольщиков миллиарда рублей

В Петроградский районный суд Петербурга передано дело в отношении топ-менеджера одной из строительных компаний, которую обвиняют в том, что в период с 2012 по 2017 годы она обманула дольщиков почти на миллиард рублей, сообщает прокуратура Северной столицы.

По версии следствия, жертвами обмана оказались 118 дольщиков. Они отдали на строительство дома свыше 976 миллионов рублей. Эти деньги, как считают в СК, застройщица присвоила. Также женщину обвиняют в хищении 25 миллионов рублей, которые были взяты в долг у одного из потерпевших.

В отношении застройщицы возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

В прокуратуре Петербурга отметили, что обвиняемая действовала не одна. Уголовное дело в отношении других участников группы выделено в отдельное производство, а один из подозреваемых объявлен в международный розыск.