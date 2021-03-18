В Петрозаводске директора УК задержали за смерть человека от наледи

Петрозаводский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для генерального директора управляющей компании, обслуживающей дом по улице Куйбышева. С его крыши упала глыба льда и убила мужчину, чистящего крыльцо дома.

Как сообщила пресс-служба Следкома Карелии, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека". Как считают следователи, гендиректор не организовал должным образом очистку кровли крыши от снега и льда. Хотя за два дня до трагедии крышу чистили, но сделали некачественно.

Расследование уголовного дела продолжается. По данной статье гендиректору управляющей компании может грозить до шести лет лишения свободы.