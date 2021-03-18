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Рубрика: Общество

Встал и иду

Роботы лечат переломы у детей
Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 58(8409)
В Вологодской областной детской клинической больнице появились новые тренажеры для реабилитации детей. Это специальные роботизированные аппараты для разработки суставов ног и рук.

Переломы у детей не редкость, а восстановление после травмы - дело нелегкое. Очень важно начинать реабилитацию как можно раньше. Помогут в этом три приобретенных для больницы тренажерных комплекса. Например, аппарат для роботизированной терапии ног. За год лечение смогут получить около 150 детей.

Фото: предоставлено Центром реабилитации инвалидов
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- Сердце этой системы - биометрические датчики, которые регистрируют нарушения ходьбы. Отслеживают сорок параметров. Также пишется электромиограмма с мышц голени при ходьбе, - рассказала Ирина Балалаева, заведующая отделением лечебной физкультуры больницы.

А вот тренажер с биологической обратной связью тренирует функции ходьбы, с его помощью дети восстановят утраченные двигательные способности. В комплекте - беговая дорожка с регулируемой скоростью или эллиптический беговой тренажер для обеспечения возможности ходьбы, устройство для поддержания пациента в подвешенном состоянии, здесь множество роликов, ремней и лент. Малыш словно парит. Для разработки рук приобретен аппарат для роботизированной их механотерапии.

Как добавил главный врач областной детской клинической больницы Владимир Богатырев, общая стоимость тренажеров составила около трех миллионов рублей. Средства выделили из областного и федерального бюджетов по программе реабилитации детей.

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