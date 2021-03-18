Фестиваль "Таврида.АРТ" пройдет в Крыму в сентябре

Фестиваль "Таврида.АРТ", представляющий собой настоящий калейдоскоп событий, в этом году пройдет с 8 по 12 сентября. На восточный берег Крыма, в бухту Капсель, съедутся самые креативные и творческие люди со всей страны - молодые профессионалы творческих индустрий, управленцы, блогеры, представители НКО, а также активисты движения "Мы вместе", победители проектов платформы "Россия - страна возможностей" и участниками проекта "Большая перемена".

По словам руководителя арт-кластера "Таврида" Сергея Першина, в этом году территория фестиваля будет открыта для жителей и гостей полуострова.

Гостей и участников фестиваля ждут пять дней сплошного искусства и три тематические сцены для творческих экспериментов, образовательная программа от лидеров креативных индустрий и крупнейшая в России кастинг-платформа, акселератор творческих стартапов и насыщенный лайн-ап фестиваля, а также выступления звезд отечественной эстрады.

Арт-кластер "Таврида", уточняет ТАСС, входит в федеральный проект "Социальная активность" национального проекта "Образование" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и включает в себя образовательные антишколы арт-кластера "Таврида", фестиваль "Таврида.Арт" и образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида", который начнет работу в 2022 году.