Хуснуллин: Кабмин готовит меры для привлечения инвесторов в Крым

Ранее президент России Владимир Путин на совещании заявил, что объем частных инвестиций для Крыма за 2022-2025 годы должен превысить 1 триллион рублей. По его словам, нужно стимулировать частные инвестиции, а также вести работу по улучшению делового климата в регионе.

"Какой это будет процент, соотношение - жизнь покажет. Здесь, конечно, очень важно, как будут работать региональные власти: будут они бороться за инвесторов, будут они им оказывать содействие и помогать в ручном режиме системно - тогда инвестиций будет больше", - сообщил Марат Хуснуллин.

В начале февраля стало известно, что Минэкономразвития разработало законопроект о введении особых административных районов в Крыму и Севастополе. Для компаний, которые делают "системно значимые" инвестиции в Крыму - с объемом капиталовложений от 150 млн рублей - будет доступен режим анонимности. По документу, правительство сможет ограничивать доступ к данным ЕГРЮЛ о бенефициарах таких компаний, а также ограничивать доступ к данным по их инвестпроектам в Едином государственном реестре недвижимости. При этом у инвесторов останется право на льготы по налогам и страховым взносам в рамках свободной экономической зоны, созданной в Крыму после его присоединения к России. Предложенный режим анонимности позволит защитить инвесторов от западных санкций и станет дополнительным стимулом для вложений в Крым.