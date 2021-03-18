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18.03.2021 21:43
Рубрика: Экономика

Хуснуллин: Кабмин готовит меры для привлечения инвесторов в Крым

Текст: Татьяна Карабут
Правительство разрабатывает целый ряд законодательных и организационных мер для привлечения в Крым российских и иностранных инвесторов, заявил вице-премьер Марат Хуснулин в интервью телеканалу "Россия-24".
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Видеотрансляция: Совещание Владимира Путина по вопросам развития Крыма

Ранее президент России Владимир Путин на совещании заявил, что объем частных инвестиций для Крыма за 2022-2025 годы должен превысить 1 триллион рублей. По его словам, нужно стимулировать частные инвестиции, а также вести работу по улучшению делового климата в регионе.

"Какой это будет процент, соотношение - жизнь покажет. Здесь, конечно, очень важно, как будут работать региональные власти: будут они бороться за инвесторов, будут они им оказывать содействие и помогать в ручном режиме системно - тогда инвестиций будет больше", - сообщил Марат Хуснуллин.

В начале февраля стало известно, что Минэкономразвития разработало законопроект о введении особых административных районов в Крыму и Севастополе. Для компаний, которые делают "системно значимые" инвестиции в Крыму - с объемом капиталовложений от 150 млн рублей - будет доступен режим анонимности. По документу, правительство сможет ограничивать доступ к данным ЕГРЮЛ о бенефициарах таких компаний, а также ограничивать доступ к данным по их инвестпроектам в Едином государственном реестре недвижимости. При этом у инвесторов останется право на льготы по налогам и страховым взносам в рамках свободной экономической зоны, созданной в Крыму после его присоединения к России. Предложенный режим анонимности позволит защитить инвесторов от западных санкций и станет дополнительным стимулом для вложений в Крым.

Путин: Число туристов в Крыму должно увеличиться до 10 млн в год

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России

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