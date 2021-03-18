Победителем чемпионата среди беговых клубов России стало ярославское сообщество "PROБег". Судя по его странице в соцсети, это очень активные люди, которые не изменяют своему увлечению даже в самую "небеговую" погоду. Два ярославских бегуна (на снимке справа) отметили 23 февраля, пробежав 23 километра в 20-градусный мороз. "Они покорили зиму! Не побоялись ни ветра, ни мороза", - гордятся в "PROБеге".
Запустил "Спутник". Полет нормальный
"Запустил "Спутник". Полет нормальный, - шутит 65-летний Виктор Чугунов из Пензенской области. - Все очень четко организовано. Сделали укол, полчаса мы посидели и нас отправили по домам".
В Пензенской области при каждом прививочном пункте есть несколько мобильных бригад. Они выезжают в учреждения соцзащиты и в села. "У нас есть возможность транспортом, закупленным в рамках нацпроекта, организовать доставку людей старше 65 лет на вакцинацию и обратно", - пояснил министр здравоохранения области Александр Никишин.
Недавно прививки сделали постояльцам Сурского дома-интерната, адаптированного для инвалидов и маломобильных пожилых граждан. Вместе с ростом числа вакцинированных снижается число заболевших коронавирусом. Вернулся к плановой работе госпиталь для ветеранов войн, где еще недавно была "красная зона".
В Красноярском крае мобильные бригады соцработников оказывают помощь пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья из отдаленных сел и деревень. На комфортабельных, оснащенных всем необходимым микроавтобусах их доставляют на вакцинацию и обратно.
"В прививочной кампании задействован транспорт, полученный в рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", - сообщила министр соцполитики края Ирина Пастухова. В 2019 году в регион поступило 27 специализированных автомобилей, оснащенных устройствами для перевозки маломобильных и пожилых людей. Машины доставляют их в больницы и поликлиники для диспансеризации и медосмотров. На покупку авто из бюджета страны выделено 41,8 миллиона рублей.
Теперь их используют и для вакцинации. Как рассказали в министерстве соцполитики, районом-лидером по количеству привитых стал Енисейский район. Здесь мобильным бригадам приходилось пересекать Енисей по ледовой переправе.
Через 24 года установлен новый рекорд России
В этом году 25 спортивных некоммерческих организаций (НКО) получат господдержку. В рамках проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" идет конкурс на предоставление грантов. В 2020 году на них выделили 185 миллионов рублей для 25 организаций.
Среди них был Центр развития массового спорта "Марафон плюс". Деньги пошли на развитие проекта "Национальное беговое движение России".
Замруководителя его проектного офиса Игорь Блюмин рассказал, как в Москве провели первый чемпионат России по бегу по шоссе в категории Masters (опытных бегунов). В нем участвовали спортсмены из 43 регионов страны в возрасте 35 лет и старше. Несмотря на ковид, удалось провести 89 забегов и марафонов, которые собрали 55 тысяч человек. А пермский спортсмен Владимир Никитин, участник полумарафона "Моя столица" (проект "Бегом по Золотому кольцу"), побил рекорд России 24-летней давности, пробежав 21,1 километра за 1 час 1 минуту и 9 секунд.
"Мы разработали специальную интернет-платформу, - рассказывает Игорь Блюмин. - Сейчас появилась возможность создавать с помощью ИТ-инструментов клубы, формировать рейтинги. На нашей площадке зарегистрировались уже больше 500 беговых клубов из 150 городов". Провели соревнования между ними. Победило ярославское беговое сообщество "PROБег". В этом году "Марафон плюс" снова участвует в конкурсе проектов по развитию массового спорта, как и спортивные организации в Ижевске. Благодаря гранту в 2020 году удалось обновить физкультурно-спортивный клуб электромеханического завода "Купол", рассказал "РГ" заместитель гендиректора Игорь Краснов. Всероссийское спортивное общество "Трудовые резервы", которое и выиграло грант, закупило новые тренажеры и создало для заводчан специальную программу тренировок. "Они разработали методику восстановления организма после тяжелого физического труда", - пояснил Краснов.
Ассоциация студенческого баскетбола тоже выиграла грант - более восьми миллионов. И провела 33 отборочных турнира по баскетболу 3х3 (уличный баскетбол). Победителей и призеров пригласили в Москву на суперфинал. В нем участвовали 64 команды.
По данным пресс-службы Ассоциации студенческого баскетбола, участниками турнира в общей сложности стали представители 43 регионов: более двух тысяч спортсменов, 528 команд и около 3,5 тысячи зрителей. По словам исполнительного директора ассоциации Сергея Крюкова, их опыт в организации турнира будет полезен и другим видам студенческого спорта. Спортивные бренды вузов, отмечает он, могут стать по-настоящему популярными. Социальным эффектом проекта он называет рост числа людей, занимающихся физкультурой и спортом.
Кардиолог принимает на "Камазе"
Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" выездные бригады проводят профилактические осмотры и оказывают своевременную помощь в самых отдаленных селениях.
От Тобольска до крайней точки Заболотья, труднодоступной, но все же обжитой территории, - каких-то 150 километров. На легковушке да по хорошей трассе - полтора часа, не больше. Но медикам из областной больницы N 3 приходится тратить все три, иногда больше, а ехать на "КАМАЗах" по зимнику.
Открыт он с конца декабря до середины марта. За это время врачам надо успеть оценить здоровье почти двух тысяч человек. В остальные месяцы экстренную, неотложную и другие виды помощи рыбакам и охотникам оказывает санавиация.
"Выездная бригада формируется накануне командировки, - объясняет начальник службы по организации медпомощи населению Олег Соснихин. - Вчера работала педиатрическая, через несколько дней поедет терапевтическая, чуть позже - с хирургом, неврологом, эндокринологом, кардиологом, офтальмологом".
В рамках нацпроекта "Здравоохранение" облбольница для этой цели была оснащена пятью мобильными комплексами. В парке есть передвижные маммограф, флюорограф, общий центр здоровья, центр женского здоровья, ФАП с аппаратами УЗИ и измерения внутриглазного давления. "Такая техника есть только у нас, поэтому помогаем коллегам из Вагая и Увата", - добавляет Соснихин.
Тобольские медики обучили активистов из дальних домовых хозяйств оказывать первичную доврачебную помощь. Пока медики катят по зимнику, сосед присмотрит за соседом.
Используют "КАМАЗы" и медики Свердловской области. На эту громадину, чтобы попасть на прием к кардиологу, пришлось забраться жительнице поселка Прогресс Зинаиде Шепило. Правда, с комфортом, по лесенке, без усилий. Ведь это - специально созданный медицинский комплекс с проходимостью внедорожника.
"Очень удобно, когда специалисты приезжают. Я сразу двух специалистов прошла и ЭКГ сдала. И даже прививку от ковида", - радуется Зинаида Шепило. Поселок Прогресс находится в лесах на берегах Чусовой в трех десятках километров от райцентра. Недавнее прибытие автопоезда "Здоровье" из четырех мобильных медицинских комплексов стало для сельчан главным событием этого года.
Это дало возможность жителям глубинки получить медуслуги "оптом". Благодаря своевременному обследованию врач у нескольких сельчан обнаружил начальную стадию катаракты. Однако поселок Прогресс - не единственный в этом году, куда бригада врачей прибыла на автопоезде. Медики провели комплексные приемы тысячи жителей старинных поселков Шаля, Староуткинск, Новоуткинск. Автопоезд будет курсировать круглогодично.
Пенсионер Николай Петров из поселка Нагорнский Пермского края очень доволен, что к ним прибыл передвижной флюорограф. Он объяснил "РГ", что уже лет пять не мог попасть на это обследование. И ехать далеко, и обстоятельства не позволяли. Подобные выезды в плановом порядке начались в Прикамье с февраля этого года. Хотя сама система выездных бригад не новинка.
Как пояснили в региональном минздраве, до обеда машина с флюорографом на колесах находится рядом с поликлиникой, а потом отправляется в деревни и поселки. За день успевают принять до 70 человек. Услуга очень востребована, ведь таких как Николай Петров, которые не проходили диагностику легких годами, в отдаленных поселках много. В марте в крае появилась еще одна машина, которая укомплектована не только флюорографом, но и маммографом. Первые выезды таких "машин-гибридов" сделаны в самые северные районы края - Чердынь и Красновишерск.
Мебель ускоряется
Воронежский мебельный холдинг "Ангстрем" включился в нацпроект "Производительность труда" в январе 2020 года. "Опыт, приобретенный в работе с экспертами ФЦК - Федерального центра компетенций - на пилотном потоке, мы начали транслировать на все производственные процессы", - рассказал основатель компании Геннадий Чернушкин.
Двое специалистов "Ангстрема", пройдя углубленный курс, стали тренерами и обучили более полусотни коллег. "Время производства одного пакета деталей для мебели сократилось почти на 18 процентов", - сообщил руководитель проекта ФЦК Яков Шмарин.
В Удмуртии участницей нацпроекта стала мебельная фабрика "Красная звезда" из города Можга. Ей более 90 лет, она производит детскую мебель, канцтовары, игрушки.
Для пилотного направления выбрали производство кроватей. За полгода время их изготовления сократилось на треть. В планах - перенести участок упаковки на другой этаж, чтобы сократить путь транспортировки с 300 до 80 метров. И хотят обновить модельный ряд с ассортиментом. "Участие в нацпроекте - отличная возможность стать более конкурентоспособными", - считает гендиректор Рашит Абашев.
А предприятие "Король диванов" из Саратовской области стало первым крупным производством, которое получит в рамках нацпроекта расширенную поддержку. По словам гендиректора Андрея Жукова, спрос на мебель значительно вырос, надо изыскивать дополнительные возможности. В рамках нацпроекта внедряют бережливое производство, конвейерные технологии.
Для бизнеса это интересно тем, что позволяет повысить эффективность производства, не привлекая дополнительных ресурсов.
Кино приехало!
Семь таких мобильных многофункциональных культурных центров, поступивших в рамках нацпроекта "Культура", отправились в муниципалитеты Вологодской области.
Руководитель ансамбля "Лад" Центра народной культуры "Сокольский" Анжелика Сверчкова радости своей не скрывает: "Прошу в наш храм",- приглашает она в новенький микроавтобус. Комфортные кресла для восьми человек, свободный салон. "Здесь гардеробная", - показывает Анжелика компактное помещение в задней части автобуса.
Автоклуб ездит по отдалененным селам, где нет стационарных домов культуры. Он снабжен автономным генератором. "Останавливайся в поле и начинай радовать людей концертом", - говорит Анжелика.
Вологодчина стала первым регионом, где закупили автоклубы с прицепами, которые легко превращаются в сцены-трансформеры с крышей и оборудованием. "Удобно и комфортно, - поддерживает коллегу директор "Центра культурного развития" Кирилловского района Светлана Епишина. "Всё, что надо для выступления, есть, - продолжает она. - Хоть концерт устраивай, хоть дискотеку. Абсолютно не жалко, что на закупку такой техники потратили более 42 миллионов рублей. Она того стоит".
Автоклубы колесят по отдаленным населенным пунктам не только на Вологодчине, но и в других российских регионах. В Камчатском крае уже более девяти тысяч жителей посетили культурно-массовые мероприятия, проведенные с использованием этих мобильных центров. По словам сотрудников учреждений культуры, автоклубы позволили заметно повысить качество проведения праздников и различных спортивных мероприятий. Например, артисты Усть-Большерецкого района задействовали комплекс на народных гуляньях в новогоднюю ночь, на Рождественской лыжне и гонке супергероев, в которой участвовали сельские школьники.
В Омскую область с начала реализации национального проекта "Культура" поступило 12 автоклубов, а в этом году по маршрутам отправится еще шесть. Мобильные центры выезжали в небольшие села и деревни на дом к ветеранам, перед окнами которых местные артисты устраивали мини-концерты. А в День Победы транслировали радиогазеты.
Благодаря автоклубам в районах состоялись и концерты для врачей, которые проходили возле районных больниц. Медики и пациенты могли смотреть выступления артистов, не покидая своих палат.
К 2024 году в рамках нацпроекта "Культура" для муниципалитетов будет закуплено 600 автоклубов для поездок в самые отдаленные, труднодоступные города и села.
Таким образом, до конца 2024 года многофункциональными передвижными культурными центрами будут обеспечены все муниципальные районы страны.
Главная цель нацпроекта - сделать культуру доступной для каждого жителя России.
Дороги, которые нас защищают
Эти и многие другие объекты появились в регионах благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". А смертность на российских автотрассах в 2020 году снизилась на 5,4 процента, упав до рекордно низкого результата в современной России.
Помните известные строчки "только вертолетом можно долететь"? До недавнего времени это было и про Ямал. Изменить ситуацию помог нацпроект. Самым большим достижением, рассказывают ямальцы, стало открытие сквозного проезда по дороге Салехард - Надым. Новая трасса связала две части Ямала - западную и восточную. У людей открылись широкие возможности, в том числе и по развитию бизнеса. Через три месяца после открытия сообщения объединились пять производителей местных экологически чистых продуктов - оленины, рыбы, северных ягод. И открыли магазин "Сделано на Ямале". "Разрешилась сразу масса проблем для жителей Ямала, - отметила замдиректора департамента АПК округа Любовь Охман.
Но здесь не только строят, но и обучают безопасному поведению на дорогах детей. В школах Салехарда ученики создают макеты дорог. Им наглядно объясняют, как надо вести себя на проезжей части, и вручают светоотражающие брелоки. В регионе, где почти всю зиму стоит полярная ночь, быть "ярким" очень важно.
Многие регионы используют на дорогах инновационные решения. В Ленинградской области на въезде в город Сертолово тестируется необычный пешеходный переход. Разметка на "зебре" представляет собой яркую лазерную проекцию. Она освещает не только сам переход, но и пешеходов на нем. Выборгское шоссе - одна из самых оживленных трасс Ленобласти. При этом 56-тысячный город разрезан этим шоссе на две части. Так что тема переходов здесь актуальна. Инновационный переход заметен в туман, дождь и снегопады.
Сейчас переход тестируется. Если технологию признают эффективной, то такие "зебры" появятся по всей области. Новинку уже начали тиражировать. В поселке Назия тоже появился небольшой проекционный переход. Для пешеходов спроецировали не только зебру, но и надпись: "Убедись в безопасности перехода".
В 2020 году на объектах нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 83 регионах установлено более 2,6 тысячи светофоров и более 150 тысячи дорожных знаков. Обустроено более тысячи погонных метров барьерного и пешеходного ограждения, 630 тысяч - освещения.