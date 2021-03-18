Победителем чемпионата среди беговых клубов России стало ярославское сообщество "PROБег". Судя по его странице в соцсети, это очень активные люди, которые не изменяют своему увлечению даже в самую "небеговую" погоду. Два ярославских бегуна (на снимке справа) отметили 23 февраля, пробежав 23 километра в 20-градусный мороз. "Они покорили зиму! Не побоялись ни ветра, ни мороза", - гордятся в "PROБеге".