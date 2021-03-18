Минобороны: Западные спецслужбы пытаются активизировать оппозицию в РФ

Зарубежные спецслужбы пытаются активизировать деятельность оппозиции в России, спекулируя на теме Крыма. Об этом, выступая в четверг на круглом столе в Совете Федерации, посвященном возвращению Крыма в состав России, рассказал замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

По его словам, фиксируется увеличение числа попыток спецслужб ряда западных стран и Украины активизировать деятельность внутренней российской несистемной оппозиции, пытающихся "заработать на теме Крыма свои тридцать сребреников, в том числе путем вовлечения в незаконные протестные акции несовершеннолетних граждан".

Замглавы военного ведомства добавил, что деструктивная позиция насаждается западной пропагандой и имеет целью опорочить и опошлить высокий порыв Крымской весны, внести раскол в российское общество. "Подрастающее поколение начинает забывать об этом событии, либо судить о нем по примитивным оценкам и шаблонам, распространяемым в медиа- и интернет-пространстве, где нередко навязывается стереотип о так называемой аннексии Крыма", - указал генерал Картаполов.

Замминистра подчеркнул, что в связи с этим командование, военно-политические органы нацелены на проведение системной разъяснительной работы с военнослужащими и молодежью, делая основной упор на общность и неразрывность истории России и Крыма