На Кубани капитана иностранного судна оштрафовали за нарушение границы

В Азово-Черноморском регионе пограничники оштрафовали на 30 тысяч рублей капитана иностранного балкера за нарушение режима государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что балкер Rek Royal под флагом Панамы, следуя в порт Новороссийск, зашел во временно опасный для плавания район в Черном море. Причем должностное лицо заранее проинформировали о запрете (навигационном предупреждении на прибрежные районы), переданном ему в автоматическом режиме.

Как ранее писала "РГ", аналогичное нарушение было пресечено в начале марта. Тогда пограничники оштрафовали капитана балкера под флагом Сьерра-Леоне.