На Кубани подросток без прав насмерть сбил девушку на трассе

В Белореченском районе Кубани 16-летний подросток, управляя автомобилем, насмерть сбил девушку, которая переходила дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла на трассе станица Пшехская - хутор Кубанский 17 марта поздно вечером. 16-летний подросток сел за руль ВАЗ-21103, не имея водительского удостоверения. Юноша не справился с управлением и сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу.

Отмечается, что пострадавшая погибла на месте происшествия. По данным полиции, на ее верхней одежде не было светоотражающих элементов.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. О том, задержан ли подросток, который находился за рулем машины, а также кому принадлежит транспортное средство, в полиции не сообщили.