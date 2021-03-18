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Рубрика: Экономика

Названы популярные направления авиапутешествий на майские праздники

Текст: Евгений Гайва
Самым популярным направлением путешествий на самолете из Москвы на майские праздники стал Симферополь, рассказал представитель сервиса Tutu.ru.

При этом, средний чек на этом направлении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос на 5% - с 6,1 до 6,6 тысячи рублей.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Названы самые любимые туристами регионы России

Второе место в рейтинге занял Сочи. Билет в курортный город стоит в среднем 5,4 тысячи рублей на человека в одну сторону. На третье место аналитики поставили Калининград. В этом случае билет на самолёт в среднем стоит около 4,9 тысячи рублей.

В числе самых популярных направлений также названы Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Краснодар, Анапа, Геленджик, Махачкала.

С отправлением из Санкт-Петербурга набольшей популярностью сейчас пользуются рейсы в Сочи. Средний чек за перелет по маршруту Санкт-Петербург - Сочи составляет 6,3 тысячи рублей, на 9% меньше, чем в 2019 году. На втором месте - Симферополь. За билет в одну сторону туристы платят в среднем 8,2 тысячи рублей. На третьем месте также Калининград. Средний чек равен 4,7 тысячи рублей.

С отправлением из Санкт-Петербурга в топ-20 на майские праздники также входят Минеральные Воды, Краснодар, Самара и Казань.

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