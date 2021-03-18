Названы популярные направления авиапутешествий на майские праздники

Самым популярным направлением путешествий на самолете из Москвы на майские праздники стал Симферополь, рассказал представитель сервиса Tutu.ru.

При этом, средний чек на этом направлении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос на 5% - с 6,1 до 6,6 тысячи рублей.

Второе место в рейтинге занял Сочи. Билет в курортный город стоит в среднем 5,4 тысячи рублей на человека в одну сторону. На третье место аналитики поставили Калининград. В этом случае билет на самолёт в среднем стоит около 4,9 тысячи рублей.

В числе самых популярных направлений также названы Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Краснодар, Анапа, Геленджик, Махачкала.

С отправлением из Санкт-Петербурга набольшей популярностью сейчас пользуются рейсы в Сочи. Средний чек за перелет по маршруту Санкт-Петербург - Сочи составляет 6,3 тысячи рублей, на 9% меньше, чем в 2019 году. На втором месте - Симферополь. За билет в одну сторону туристы платят в среднем 8,2 тысячи рублей. На третьем месте также Калининград. Средний чек равен 4,7 тысячи рублей.

С отправлением из Санкт-Петербурга в топ-20 на майские праздники также входят Минеральные Воды, Краснодар, Самара и Казань.