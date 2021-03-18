ПФР будет назначать региональные пособия

Россияне смогут получить в Пенсионном фонде России (ПФР) не только федеральные, но и некоторые региональные меры соцподдержки. Например, ежемесячные выплаты на третьего или последующего ребенка в возрасте до трех лет, региональный маткапитал, пособия на услуги ЖКЖ, оплату проезда, телефонную связь, выплаты ветеранам труда и одиноким неработающим трудоспособным опекунам с детьми-инвалидами до 18 лет.

Эксперимент пройдет в семи регионах с 1 мая по 31 декабря. Проект постановления правительства об этом проходит общественное обсуждение на regulation.gov.ru.

"Регионы передают отдельные полномочия по начислению мер соцподдержки в ПФР. Это позволит гражданам получать не только федеральные, но и региональные пособия в упрощенном порядке без дополнительных справок и подтверждающих документов", - пояснил замминистра труда и социальной защиты Алексей Скляр. По его словам, после тестирования проект планируется внедрить по всей стране.

В этом году оформить региональные пособия в ПФР смогут жители Калмыкии, Коми, Алтайского края, а также Астраханской, Калужской, Орловской и Тамбовской областей. С заявлением им нужно будет обращаться в ПФР через портал госуслуг или МФЦ. Справки собирать не требуется. Все необходимые сведения для назначения региональных мер соцподдержки фонд соберет самостоятельно, запросит в других ведомствах или воспользуется своими базами данных.

Это стало возможным, благодаря созданию цифровой платформы, которая объединила информационные системы минтруда, ПФР, ФСС и учреждений медико-социальной экспертизы.