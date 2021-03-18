ПФР будет назначать региональные пособия

Новости

Обстоятельства жесткой посадки самолета во Внуково проверят следователи 20:03
В Москве введен план "Перехват" после похищения ребенка 19:57
В Германии трое скончались после прививки AstraZeneca 19:54
Путин предложил Байдену провести дискуссию онлайн 19:49
Фестиваль "Таврида.АРТ" пройдет в Крыму в сентябре 19:31
Прокуроры выявили почти 150 тысяч нарушений в работе приставов 19:27
"Локомотив" вышел на третье место после победы над "Уфой" 19:26
Во Внуково у самолета сломалось шасси 19:24
Премьер-министр Михаил Мишустин на следующей неделе посетит Грецию 19:22
YouTube разблокировал аккаунт телеканала "Вести Крым" 19:16
Путин на концерте задал вопрос о любви к России 19:15
МИД назвал агрессивными выпады журналистов ФРГ в адрес российских коллег 19:05
В работе мессенджера Telegram произошел сбой 18:49
Путин приехал на концерт в Лужниках 18:43
СК предложил госзащиту бывшей пленнице "скопинского маньяка" 18:39
Путин поставил цель для Крыма: триллион инвестиций за четыре года 18:38
У москвички отобрали машину из-за накопленных штрафов 18:32
СК: Каратель Латышского легиона СС причастен к убийствам в Жестяной Горке 18:31
Захарова: Россия много услышала от "коллективного Запада" за последние годы 18:28
На Украине назвали две причины возможного краха страны 18:25
Агентство Fitch повысило прогноз по росту экономики России 18:15
Правительство Болгарии обвинили в использовании страха как рычага управления 18:00
В столице Киргизии отменили празднование Нооруза 18:00
Путин оценил крымские стройки 17:48
Россияне отметили вклад Путина, Примакова и Шойгу в сохранение наследия СССР 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
18.03.2021 19:30
Рубрика: Экономика

К тесту готов

ПФР будет назначать региональные пособия
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 58(8409)
Россияне смогут получить в Пенсионном фонде России (ПФР) не только федеральные, но и некоторые региональные меры соцподдержки. Например, ежемесячные выплаты на третьего или последующего ребенка в возрасте до трех лет, региональный маткапитал, пособия на услуги ЖКЖ, оплату проезда, телефонную связь, выплаты ветеранам труда и одиноким неработающим трудоспособным опекунам с детьми-инвалидами до 18 лет.
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Эксперимент пройдет в семи регионах с 1 мая по 31 декабря. Проект постановления правительства об этом проходит общественное обсуждение на regulation.gov.ru.

Фото: iStock
Названы категории граждан, имеющих право на повышенную пенсию

"Регионы передают отдельные полномочия по начислению мер соцподдержки в ПФР. Это позволит гражданам получать не только федеральные, но и региональные пособия в упрощенном порядке без дополнительных справок и подтверждающих документов", - пояснил замминистра труда и социальной защиты Алексей Скляр. По его словам, после тестирования проект планируется внедрить по всей стране.

В этом году оформить региональные пособия в ПФР смогут жители Калмыкии, Коми, Алтайского края, а также Астраханской, Калужской, Орловской и Тамбовской областей. С заявлением им нужно будет обращаться в ПФР через портал госуслуг или МФЦ. Справки собирать не требуется. Все необходимые сведения для назначения региональных мер соцподдержки фонд соберет самостоятельно, запросит в других ведомствах или воспользуется своими базами данных.

Это стало возможным, благодаря созданию цифровой платформы, которая объединила информационные системы минтруда, ПФР, ФСС и учреждений медико-социальной экспертизы.

В регионах Экономика Пенсии и пособия Общество Соцсфера Соцзащита Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Правительство Минтруд Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия ЮФО Калмыкия СЗФО Республика Коми СФО Алтайский край ЮФО Астраханская область ЦФО Калужская область

Главное сегодня

Путин без иронии и шуток пожелал Байдену здоровья
Ростуризм: За полдня россияне купили туры с кешбэком на 100 млн рублей
Путин поставил цель для Крыма: триллион инвестиций за четыре года
Захарова: Россия много услышала от "коллективного Запада" за последние годы
Косачев: За отзывом посла из США может последовать лишь разрыв дипотношений
В Роскачестве назвали лучшие смартфоны начала года
Россиянам станет легче получить региональные льготы