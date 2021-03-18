Полпред президента в ЮФО провел совещание по предотвращению ЧС в округе

В режиме видеоселектора полпред президента России в ЮФО Владимир Устинов провел совещание по вопросу "О мерах по предотвращению и ликвидации ЧС, в том числе связанных с ландшафтными (природными) пожарами и паводками, в регионах ЮФО".

В работе совещания приняли участие представители федеральных органов власти, руководители субъектов округа.

Адыгею на мероприятии представлял глава республики Мурат Кумпилов. От региона также присутствовали главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента в ЮФО по РА Сергей Дрокин, премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, члены Кабмина республики, представители правоохранительных органов и МЧС по РА.

Открывая заседание, Владимир Устинов отметил, что президент России требует глубоко и системно проанализировать ситуацию с пожарами и подтоплениями, обеспечить устранение недостатков и просчетов в работе органов исполнительной власти по их предупреждению.

- В 2020 году количество природных пожаров в нашем округе возросло в общем на 15 процентов - их число достигло 37,5 тысячи. В истекшем году зарегистрировано 318 лесных пожаров, что на 31 процент выше, чем в предыдущие годы. Слабо ведется противопожарная работа на особо охраняемых, природных и заповедных территориях, - сказал Владимир Устинов.

В данной сфере особо подчеркнута необходимость строгого контроля за выполнением природоохранного законодательства хозяйствующими субъектами, привлечением к уголовной ответственности виновных лиц, возмещением материального ущерба и устранением нарушений.

Говоря о паводках, полпред президента отметил, что, по оценкам специалистов, в этом году ожидается половодье на реках Дон, Волге и Кубани. Серьезные задачи стоят в сфере содержания и ремонта гидротехнических сооружений. Подчеркнуто, что в округе насчитывается 910 бесхозных дамб, и решение вопроса постановки их на баланс должно стоять в приоритете у глав территорий.

В ходе заседания выступили заместитель министра по делам ЧС и ГО России Илья Денисов, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов, начальник департамента Росгидромета по ЮФО и СКФО Ольга Заболотная, а также руководители администраций Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей.

Владимир Устинов поручил сформировать пакет документов с предложениями регионов по обсужденным темам, который будет представлен в федеральный центр.

На территории Адыгеи функционирует федеральная противопожарная служба, в составе которой 15 пожарных подразделений (544 чел.), а также противопожарная служба Республики Адыгея, состоящая из двух пожарных частей (43 чел.). На вооружении обеих служб находится 73 единицы техники. Кроме того, создано 65 общественных объединений добровольной пожарной охраны с личным составом, насчитывающим около тысячи человек.

На сегодняшний день все образовательные и дошкольные учреждения Адыгеи оснащены автоматическими установками пожарной сигнализации и системами оповещения. По результатам рейдов в 235 домовладениях, где проживают многодетные семьи с низким достатком, установлены пожарные извещатели. На обеспечение пожарной безопасности в прошлом году было выделено свыше 24 миллионов рублей, в текущем - более 28 миллионов.

В рамках мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводков в Адыгее проведены работы на общую сумму более 110 миллионов рублей. Построены и отремонтированы защитные дамбы на реках Лабе, Фарс, Псенафа и Белой, расчищено русло реки Гиага в Майкопском районе. В рамках инвентаризации гидротехнических сооружений ведется работа по постановке на баланс 41 бесхозной дамбы. В апреле под руководством МЧС России на территории республики запланированы командно-штабные учения. В соответствии с планом мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводковый период сформирована соответствующая группировка сил и средств.

По итогам совещания Мурат Кумпилов дал ряд поручений представителям органов власти.

- Перед нами руководством страны и ЮФО поставлены конкретные задачи, нацеленные на минимизацию ЧС, связанных с пожарами и паводками. В этом направлении регионом проведен значительный объем работ. Тем не менее нам важно исключить возможные риски. Необходимо провести инспекцию всех гидротехнических сооружений в преддверии паводкоопасного сезона. Для нас эффективным инструментом решения поднятых вопросов является реализация республиканской программы "Профилактика правонарушений и предупреждение ЧС", - подчеркнул глава Адыгеи.