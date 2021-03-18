Сегодня стартовал третий этап туристического кешбэка, в рамках которого путешествующие по России получат обратно 20 процентов стоимости покупки, но не более 20 тысяч рублей. Распродажа продлится до 15 июня, а поехать на отдых можно до 30 июня. Насколько готовы к наплыву туристов на главных курортах страны - в Краснодарском и Ставропольском краях, - выясняли корреспонденты "РГ".

Высокий курортный сезон в крае начнется 1 мая. В санаториях и отелях уже с начала года небывалый ажиотаж. Весной и летом, по мнению экспертов, спрос на отдых на Юге России вырастет примерно на 30 процентов.

- Не думаю, что будет взрыв продаж путевок на летний сезон в санатории и гостиницы Краснодарского края, но на 30 процентов они вырастут, - рассказала "РГ" председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина.

По словам вице-губернатора Александра Руппеля, к майским праздникам курорты уже должны быть во всеоружии. "Особенно это касается общегородских пляжей и тех территорий, которые в первую очередь становятся востребованными у туристов, - это черноморские поселки Джубга, Лермонтово, Архипо-Осиповка, - пояснил он.

- Курорт Сочи и вся курортная индустрия однозначно приветствуют старт третьего этапа кешбэка, - говорит директор сочинской туристической компании Дмитрий Богданов. - Думаю, с учетом кешбэка этот курортный сезон сможет стать одним из наиболее успешных для Сочи и Юга России.

Интерес россиян к отдыху в соседнем Ставрополье тоже растет. Чему также способствует и программа кешбэка. Сейчас бронирование достигает более 20 тысяч путевок, а его глубина - один месяц.

- Мы не планируем сбавлять обороты и на этом этапе реализации федеральной программы, которая приносит хорошие результаты по привлечению туристов в край и популяризации ставропольских курортов. Министерство уже начало активную рекламно-информационную кампанию, - отмечает министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев.

А с начала марта гостиницы в регионе вновь принимают гостей без ограничений. Теперь не нужно никаких результатов тестов и направлений от работодателей, чтобы остановиться в городах Кавминвод.

- Конечно, это поможет нам вернуться в прежнее финансовое русло. Число отдыхающих уже сейчас заметно выросло - бронирований стало значительно больше. И тому есть несколько причин - программа кешбэка, снятие ограничений, начало весеннего сезона, - говорит руководитель одного из отелей в Кисловодске Екатерина Носенко.

Но в регион можно будет приехать не только на отдых, но и на реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции. Санатории, которые тоже участвуют в программе кешбэка, еще в прошлом году разработали программы для курортников, которые помогут восстановить здоровье после COVID-19. Для этого закуплено новое оборудование. Так, в одной из здравниц Ессентуков появился первый на Северном Кавказе аппарат "Прокислород". Всего три минуты дыхания через этот прибор заменяют пациенту три часа прогулок по хвойному лесу. Он насыщает кровь кислородом и помогает быстрее восстановить легочную и сердечную системы. А в другом санатории помощь в восстановительном лечении стали оказывать в собственном центре пульмонологии.

Возврат кешбэка позволяет привлечь отдыхающих, не прикладывая к этому особых усилий. Как рассказали "РГ" в Курортном управлении профсоюзных санаториев на Кавминводах, для этого необходимо было лишь подать заявку, никакой бюрократии не возникло.

- У людей появился интерес отдыхать у нас. Если раньше некоторые вынужденно приезжали на российские курорты, так как была закрыта граница из-за коронавируса, то сейчас они заинтересованы материально, - отметили в управлении, добавив, что отсутствуют какие-либо расходы со стороны принимающей стороны за участие в программе. Возврат средств берет на себя госбюджет.