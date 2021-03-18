Путин: Число туристов в Крыму должно увеличиться до 10 млн в год

Власти оценивают туристический потенциал Крыма в 10 млн человек в год, поставлена задача достичь этой цифры к 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития региона.

В прошлом году, несмотря на коронавирусные ограничения, на отдых в Крым приехали 6,9 млн человек, отметил глава государства. Это меньше, чем годом ранее, но, по его оценке, "вполне прилично".

"К 2025 году мы должны выйти на цифру в 10 млн туристов в год", - заявил президент.

При этом он подчеркнул, что каждый гость курорта "вправе рассчитывать на достойный сервис, не уступающий зарубежным альтернативам, на широкий ассортимент доступных по цене, качественных услуг в части условий проживания, питания, экскурсионной, культурной программы, чистоты и обустроенности пляжей и общественных пространств".

Владимир Путин подчеркнул, что туристическая отрасль в Крыму с его уникальными природными условиями должна соответствовать самым высоким мировым стандартам.