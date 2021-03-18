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18.03.2021 19:15
Рубрика: Власть

Путин на концерте задал вопрос о любви к России

Текст: Кира Латухина

Президент на концерте в Лужниках, посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией, рассказал о любви к Родине. Именно она делает наш народ сильным.

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"Знаю ответ на вопрос, который сейчас хотел бы задать, но не могу себе отказать задать этот вопрос. А вам не могу отказать в удовольствии ответить на него утвердительно", - заявил со сцены Владимир Путин.

"Пожалуйста, вдохните как следует и ответьте, мы любим Россию?" - спросил президент. "Дааааа!" - раздался хор голосов. "Вот именно эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач", - отметил он.

"Мы многое сделали, но многое предстоит еще сделать: и в России в целом, и по развитию Крыма и Севастополя", - заявил Путин. "Мы это понимаем, но мы сделаем это потому, что мы единая, большая, мощная сила. Потому что мы вместе!" - заключил он и поздравил всех с праздником.

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