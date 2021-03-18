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Рубрика: Власть

Президент: Годовщина воссоединения Крыма с РФ - праздник для всей страны

Текст: Кира Латухина
Президент РФ Владимир Путин поздравил всех с семилетней годовщиной воссоединения Крыма с Россией. "Это праздник для всех нас, для всей нашей страны, большой, огромной России", - заявил он на встрече с общественностью полуострова в формате видеоконференции.

Такие беседы в эту дату уже стали традицией, и Владимир Путин пояснил, почему: важно и нужно постоянно поддерживать прямой контакт. "Вы знаете ситуацию на месте, сталкиваетесь с нерешенными пока задачами, проблемами, знаете о них лучше даже профильных экспертов, можете непредвзято, объективно оценить те, надеюсь, позитивные перемены, которые тоже приходят в вашу жизнь - результат усилий органов власти, нашей общей работы по развитию Крыма и Севастополя", - заметил он.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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"Вместе с вами, со всей страной, мы сделали немало, вкладываем значительные средства в экономику, в социальную сферу, транспортную инфраструктуру, особое внимание уделяем сохранению историко-культурного наследия древней, героической, без преувеличения священной для нас крымской земли", - продолжил Путин.

Работа идет постоянно, системно и по всем ключевым направлениям, но предстоит сделать еще больше, сказал президент. "Сколько всего еще нужно построить, отреставрировать, привести в порядок, сколько проблем накопилось за предыдущие десятилетия, многие из них фактически не решались и находились в загоне все эти годы. Это касается и водоснабжения, и в целом изношенной ветхой инфраструктуры", - уточнил он.

"Ничего не вкладывалось десятилетиями, только выкачивали отсюда ресурсы", - констатировал Путин. Нужно быстрее наверстывать время, двигаться вперед, создавать условия для достойной комфортной жизни, расширять возможности в медицине, образовании, поддерживать предприятия, привлекать инвесторов, "чтобы экономика не замирала между туристическими сезонами", чтобы открывались новые рабочие места, росли зарплаты и были востребованы специалисты в самых разных областях, пояснил он. "Чтобы Крым и Севастополь были самодостаточными, успешными, безопасными и современными регионами с самыми высокими стандартами жизни", - заключил президент.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России

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