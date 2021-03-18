В семилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией президент провел телемост с жителями полуострова. "Это праздник для всех нас, для всей нашей страны - большой, огромной России", - заявил он. Крым и Севастополь должны быть успешными, безопасными и современными регионами с самыми высокими стандартами жизни, подчеркнул Владимир Путин. И призвал быстрее наверстывать время в развитии территории, где еще много нерешенных проблем.

Встречи с жителями полуострова в эту дату уже стали традицией, ведь крымчане знают ситуацию лучше экспертов и могут объективно оценить перемены - результат общей работы по развитию полуострова. "Вместе с вами, со всей страной мы сделали немало, вкладываем значительные средства в экономику, в социальную сферу, в транспортную инфраструктуру, особое внимание уделяем сохранению историко-культурного наследия древней, героической, без преувеличения священной для нас крымской земли", - подчеркнул Путин.

Работа идет постоянно, системно и по всем ключевым направлениям, но предстоит сделать еще больше. "Сколько всего еще нужно построить, отреставрировать, привести в порядок, сколько проблем накопилось за предыдущие десятилетия, а многие из них фактически не решались, находились "в загоне" все эти годы. Это касается и водоснабжения, и в целом изношенной, ветхой инфраструктуры", - уточнил Путин. "Ничего не вкладывалось десятилетиями, только выкачивали отсюда ресурсы", - сказал он. И теперь нужно быстрее наверстывать время, создавать условия для достойной жизни. "Чтобы Крым и Севастополь были самодостаточными, успешными, безопасными и современными регионами с самыми высокими стандартами жизни", - пояснил президент.

То, что в Крыму уже много сделано, видно не на словах, а на деле. За семь лет здесь медицинских учреждений стало вдвое больше, а в Севастополе - в 4,6 раза. На полуострове открылся многопрофильный клинический центр на 700 коек. "Это должно быть центром, от которого, как от солнца, лучи должны простираться на всю территорию Крыма и Севастополя, чтобы и там зарождалась медицина нового, XXI века", - заявил Путин. Жесткое лицензирование отложено на два года, и президент попросил сделать все, чтобы уложиться в срок, чтобы люди смогли бы получать медицинские услуги на должном уровне.

Число медучреждений в Крыму за семь лет выросло вдвое, а в Севастополе - более чем вчетверо

Глава государства вспомнил, в каком плачевном состоянии раньше были санатории - "полы проваливались". А отвечали так: "Горняки, шахтеры приезжают... стакан с утра засадят, и им все равно, они не обращают внимания". "Но так невозможно, в России так не должно быть", - подчеркнул он.

Путин вновь пообещал поддержку волонтерам - они всегда на пике проблем, там, где нужнее всего людям. Период пандемии показал еще раз, насколько востребовано это движение, особенно в социальной сфере. "Потому что если где-то у чиновников все в душе зачерствело, то у волонтеров вся душа нараспашку. И это чрезвычайно важно для страны, для формирования нашего национального характера", - пояснил он.

Много говорили о культуре и памятниках. "Крым, Севастополь, Херсонес имеют для нас сакральное значение - именно здесь князь Владимир и его дружина приняли крещение. И после этого пошло крещение по Руси, это в известной степени колыбель нашего духовного самосознания, - напомнил Путин. - После этого началось и создание единой русской нации из многочисленных славянских племен... а впоследствии это был один из центров создания централизованного Российского государства". "Духовная наша купель", - сказал он.

Важно, чтобы все люди, которые проживают в России вообще и в Крыму в частности, чувствовали себя на своей земле как на Родине, помогали друг другу, чувствовали локоть своих соседей, к какой бы конфессии они ни принадлежали, чувствовали бы, что их общая Родина - это Россия, которая относится ко всем своим гражданам как к своим детям, заявил президент. Говоря о крымских татарах, он заметил, что произошло то, о чем они мечтали на протяжении многих лет и чего никогда не удавалось достичь. Это легализация недвижимости, статус государственного у крымско-татарского языка на полуострове, а также строительство соборной мечети - совсем скоро она будет готова. "Это все знаки уважения крымско-татарскому населению", - подчеркнул он.

Какой разговор о Крыме без туризма: Путина попросили снять ограничения для посещения здравниц. "Конечно, у нас ситуация лучше, чем во многих других странах, и в том числе в Европе, где вводятся очень жесткие локдауны в некоторых странах, - сравнил он. - Там улицы пустые, все закрыто". "У нас, слава богу, такого нет, вакцинация идет, и, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем предъявить стране то, что сделано до сих пор в этом направлении, и то, что в ближайшее время нам предстоит сделать. Здесь у нас хорошие перспективы", - заверил президент.

"Исходя из этого мы будем строить и летнюю отпускную кампанию, будем развивать внутренний туризм. Будем, безусловно, руководствоваться требованиями санитарных врачей", - продолжил Путин. "Нельзя нам считать, что все закончилось", - предостерег он. Ведь мир взаимосвязан, границы хоть и считаются закрытыми, но передвижение людей сдерживать не могут. Поэтому нужно руководствоваться требованиями специалистов и, исходя из них, организовывать летний отдых. "Будем стараться сделать это как можно быстрее в тот каникулярный период, который наиболее оптимален для отдыха детей", - уточнил президент. "Безусловно, будем пользоваться красотами и возможностями Крыма и Севастополя", - успокоил он жителей полуострова, добавив, что рекордные показатели туризма 2019 года в будущем наверняка будут превышены.

Также Путин поддержал идею фильма о сестре милосердия Даше Севастопольской, которая помогала раненым вне зависимости от принадлежности к армии. Увековечение в памяти образа героев Крымской войны чрезвычайно важно для формирования внутреннего мира, считает он.

На встрече был установлен новый рекорд России: крымские атлеты-богатыри подняли снаряд весом в 900 кг. И подарили Путину футболку с надписью "Сильнейшая нация мира" от богатырского движения. "Подарок найдет достойное место у меня в спортзале, а проект ваш обязательно поддержим, в том числе через президентские гранты", - порадовал он ребят. "Не счесть числа богатырей на Руси", - сказал глава государства.

Президента много раз звали на полуостров. Он обещал, что постарается воспользоваться приглашениями.

Дословно

"Кто как обзывается, тот так и называется"

Владимир Путин прокомментировал резкие высказывания Джо Байдена в свой адрес. Российский лидер пожелал своему американскому коллеге здоровья. По его словам, когда мы оцениваем других людей, то всегда будто смотримся в зеркало.

"Я бы сказал ему: "Будьте здоровы!" Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и шуток", - сказал Путин в беседе с представителями крымской общественности.

По мнению президента, когда мы оцениваем других людей или даже другие государства и народы, то всегда будто смотримся в зеркало, видим там себя. "Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути", - пояснил он.

Тут глава государства вспомнил, как в его детстве во дворе во время споров говорили: "Кто как обзывается, тот так и называется". "И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический, - считает Владимир Путин. - Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы, и, из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще".

Отступлением в историю США Путин объяснил, как складывалось сознание правящего класса этой страны. Освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения, "с геноцидом, как сегодня говорят, прямым геноцидом индейских племен". Затем, по словам российского лидера, последовал очень жесткий, большой, тяжелый период рабства. "Все это идет по истории, до сегодняшнего дня сопровождает жизнь Соединенных Штатов. Иначе откуда взялось бы движение Black lives matter. До сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью и истреблением", - заметил президент России.

- Руководствуясь такими соображениями, правящий класс Соединенных Штатов решает и внутриполитические, и внешнеполитические проблемы, - продолжил Владимир Путин. - Ведь Соединенные Штаты - единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие, причем против неядерного государства, против Японии, в конце Второй мировой войны против Хиросимы и Нагасаки. Никакого военного смысла в этом не было. Это было прямое истребление гражданского населения.

Одновременно руководство США, поделился президент, в целом настроено иметь с Россией определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для них самих и на их условиях.

- Хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди - у нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы, и мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя, - заверил Владимир Путин. - И им придется с этим считаться. Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие, несмотря на санкции, оскорбления. Им придется с этим считаться.

Президент при этом обратил внимание, что в целом среди американских граждан очень много честных, порядочных, душевных людей, которые хотят жить с Россией в мире и дружбе. "Мы знаем об этом и дорожим этим, будем на них опираться в будущем", - сказал Путин.

Подготовил Владимир Кузьмин