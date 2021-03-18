Путин ожидает в Крыму медицину XXI века

Реализация федеральной целевой программы по развитию Республики Крым и Севастополя должна создать на полуострове условия для формирования медицины XXI века, заявил президент Владимир Путин. "Предусмотрено очень много мероприятий: оснащение, строительство новых учреждений, - и очень важно наладить необходимую подготовку кадров", - подчеркнул он, беседуя с представителями крымской общественности по случаю годовщины возвращения Крымского полуострова в состав России.

За прошедшие семь лет, обратил внимание глава государства, в Республике Крым количество медицинских учреждений увеличилось в два раза, а в Севастополе - в 4,6 раза. "Продолжается оснащение медицинских учреждений техникой. Конечно, сделать еще предстоит гораздо больше", - сказал Путин.

Вопросы лицензирования крымских медучреждений президент считает тонким. Он связан с тем, что многие и государственные, и частные клиники не готовы пока предоставлять услуги населению на уровне российских федеральных стандартов. "Просто технически не готовы, кадры не готовы", - пояснил глава государства. Поэтому жесткое лицензирование, по его словам, отложено на два года, за которые медучреждения должны подтянуть стандарты.

Владимир Путин вспомнил истории о санаториях Крыма, где линолеум лежал уже чуть ли не на сырой земле, а на удивленные вопросы сотрудники объясняли, что к ним в основном горняки приезжают, которые "стакан с утра засадят, и им все равно". "Так невозможно! В России так не должно быть, и в Крыму так быть не должно, и в Севастополе", - уверен президент.

И вопрос тут не в деньгах, считает глава государства. "Дело в том, чтобы наладить работу должным образом, должного качества, в срок, иметь возможность, опираясь на местные кадры, решать задачи современного уровня. Все это предусмотрено, будем двигаться по этому направлению и будем двигаться уверенно", - заключил Путин.